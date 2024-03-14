ФОТО | Леонардо ДиКаприо поймали в объятиях новой девушки — ее возраст вас удивит(4)
Из раза в раз Леонардо ДиКаприо доказывает нам, что постоянство — признак мастерства. И нет, мы не про его постоянный успех в кино, а про любовь к девушкам не старше 25-ти: идут годы, а увлечение актера молодыми моделями не гаснет, и одна красавица приходит на смену другой с течением времени, пишет Super.
Однако на этот раз система дала сбой, и супермодель Виттория Черетти, которой долго приписывали бурный роман с Лео, уступила место 33-летней прекрасной незнакомке.
Накануне стало известно, что во время вечеринки перед церемонией награждения „Оскар“ ДиКаприо сблизился с актрисой Тейяной Тейлор. Парочка на протяжении вечера флиртовала, обменивалась любезностями, а в какой-то момент звезда „Выжившего“ даже осмелился положить руку на обнаженную талию девушки. Издание Page Six опубликовало пикантные кадры с танцопола.
Инсайдер передает, что на протяжении всего вечера Тейяна не отводила глаз от Лео и постоянно пыталась держать зрительный контакт. Видимо, хватка у нее цепкая! И, кстати, новостей о разрыве с Витторией Черетти не было: источник, с которым довелось пообщаться изданию, утверждает, что актер по-прежнему состоит в отношениях. Что ж, видимо, теперь Лео и Витторию ждет серьезный разговор — не завидуем ни ему, ни ей.