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16.03.2024, 08:01

ПОДКАСТ | Косметологи: „Женщины в Эстонии начинаются заботиться о коже лица слишком поздно“

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Косметологи Карина и Полина
Косметологи Карина и Полина
ФОТО: Erakogu

Каждой женщине интересно сохранить красоту и молодость своего лица как можно дольше. В эфире „Вредного подкаста“ два эксперта, имеющих разные подходы к уходу за кожей лица: медик по образованию, врач эстетической медицины Карина Иванова, и специалист по естественному омоложению, создатель проекта Face Space Полина Кныр. Вместе с ведущими Викторией Муске и Викторией Скрынник девушки обсудили, как сохранить молодость, зачем нужно делать ботокс и эффективен ли массаж лица по утрам.

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ТАЙМКОДЫ

00:22 - Минутка сексизма

00:32 - Тема выпуска: как оставаться молодым - натуральный подход против уколов

01:00 - В красном углу ринга - Полина, эксперт

01:12 - В синем углу ринга - Карина, врач

03:55 - Не надо ждать до 35 лет, чтобы начать ухаживать за собой

05:24 - Почему Полина выбирает натуральное омоложение (массажи)

05:59 - Уколы - это перекладывание ответственности за свою красоту

09:54 - У Инстасамки были проблемы с дыханием из-за филлеров? Шок!

12:43 - Газ в губы: проблемы лже-специалистов

14:13 - Важность индивидуального выбора процедур

15:10 - История от слушателя Комочки филлеров под кожей.

19:34 - История от слушателя. Гимнастика испортила мне лицо!

23:17 - Массаж помогает расслаблять мышцы и предотвращает морщины.

25:30 - Гипер-тонус жевательных мышц

27:00 - „Хватит жрать! Надо заняться своей головой!“

30:00 - Ботокс не только для красоты, но и решает проблемы с болью, мигренью.

32:00 - Эффективность массажа против морщин не подтверждена наукой?

32:50 - Кинезиотейпирование лица лица - не эффективно? Мнение врачей!

37:35 - Осознанность и роль эмоций в сохранении молодости.

41:45 - Полина отстаивает пользу тейпирования.

42:50 - Почему косметологи отказывались прийти на Вредный подкаст!?

43:30 - Спор: может ли массаж убрать уже образовавшуюся морщину?

45:10 - Кости лица усыхают с возрастом.

48:20 - Что делать когда морщины на лбу уже в виде лого Адидас.

51:50 - Эксперимент: двойной подбородок. Как это будет решать проблему врач и эксперт? Сравнение подходов.

57:00 - Вредный совет слушателям от гостей!

Карина Иванова, как врач, больше всего беспокоится, что женщины начинают следить за состоянием и здоровьем своей кожи лица слишком поздно. 

“Кто у нас начинает следить за собой с раннего возраста? Я сейчас вижу много людей среди пациентов в больнице, все они начинают делать маски для лица в 35+ лет. Только сейчас? Уже прошло лет 15 с тех пор, как это нужно было начать делать. Сколько подростков начинают рано наносить на себя тонны косметики, это всё вытекает потом в различные последствия: морщинки, акне. Надо начинать заботиться о коже лица очень заранее. Подходить к здоровью и красоте с умом и комплексно, и тогда будет эффект. Но так как многие уже упустили тот момент, когда надо было начать, но хотят всё равно выглядеть молодо, то тут приходится прибегать к уколам”, - считает врач Карина Иванова.

Специалист Полина Кныр объяснила важность массажа для здоровой кожи и рассказала о связи между психикой и морщинами. 

“Я выбрала для себя натуральное омоложение через массаж лица, в первую очередь потому, что это про здоровье, во вторую очередь потому, что ты не можешь, не имеешь право перекладывать ответственность за свое здоровье, за свою красоту в руки другого человека. Мы идем к косметологу или на операцию, чтобы нам сделали что-то, мне кажется, это нечестно по отношению к самому себе. У каждого нашего действия есть следствие, в виде морщин, отеков, мешков под глазами, второго подбородка - это всё следствие какой-то причины. На мой взгляд инвазивная косметология решает следствие, но если мы не проработаем причину, мы не сможем остаться с желаемым результатом. Нет волшебной таблетки, всё начинается с принятия ответственности за то, как мы выглядим”, - говорит Полина Кныр.

В ходе эпизода мы рассказали истории наших слушателей о неудачных косметологических процедурах. Так, одна из слушательниц поделилась своим опытом как филлеры привели к образованию комочков под кожей. А другая анонимная слушательница поделилась как гимнастика лица испортила ей состояние кожи и привела к заломам на лице.

Очень важно отметить, что данный эпизод не ставит целью принуждать слушателей к какому-либо подходу к уходу за кожей, а служит лишь источником информации и дискуссий о разных мнениях и опытах. Благодарим экспертов и слушателей которые присылали свои личные истории для этого выпуска.

О подкасте

Это „Вредный подкаст“, где ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник не осуждают, а обсуждают личные истории из жизни гостей и слушателей. В этом подкасте нет стыда или смущения, только откровенные разговоры. Все истории и случаи из жизни реальные. 

Слушайте наш подкаст в Delfi Tasku, Spotify и Apple Podcasts.

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