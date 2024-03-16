ПОДКАСТ | Косметологи: „Женщины в Эстонии начинаются заботиться о коже лица слишком поздно“

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ТАЙМКОДЫ 00:22 - Минутка сексизма 00:32 - Тема выпуска: как оставаться молодым - натуральный подход против уколов 01:00 - В красном углу ринга - Полина, эксперт 01:12 - В синем углу ринга - Карина, врач 03:55 - Не надо ждать до 35 лет, чтобы начать ухаживать за собой 05:24 - Почему Полина выбирает натуральное омоложение (массажи) 05:59 - Уколы - это перекладывание ответственности за свою красоту 09:54 - У Инстасамки были проблемы с дыханием из-за филлеров? Шок! 12:43 - Газ в губы: проблемы лже-специалистов 14:13 - Важность индивидуального выбора процедур 15:10 - История от слушателя Комочки филлеров под кожей. 19:34 - История от слушателя. Гимнастика испортила мне лицо! 23:17 - Массаж помогает расслаблять мышцы и предотвращает морщины. 25:30 - Гипер-тонус жевательных мышц 27:00 - „Хватит жрать! Надо заняться своей головой!“ 30:00 - Ботокс не только для красоты, но и решает проблемы с болью, мигренью. 32:00 - Эффективность массажа против морщин не подтверждена наукой? 32:50 - Кинезиотейпирование лица лица - не эффективно? Мнение врачей! 37:35 - Осознанность и роль эмоций в сохранении молодости. 41:45 - Полина отстаивает пользу тейпирования. 42:50 - Почему косметологи отказывались прийти на Вредный подкаст!? 43:30 - Спор: может ли массаж убрать уже образовавшуюся морщину? 45:10 - Кости лица усыхают с возрастом. 48:20 - Что делать когда морщины на лбу уже в виде лого Адидас. 51:50 - Эксперимент: двойной подбородок. Как это будет решать проблему врач и эксперт? Сравнение подходов. 57:00 - Вредный совет слушателям от гостей!

Карина Иванова, как врач, больше всего беспокоится, что женщины начинают следить за состоянием и здоровьем своей кожи лица слишком поздно.

“Кто у нас начинает следить за собой с раннего возраста? Я сейчас вижу много людей среди пациентов в больнице, все они начинают делать маски для лица в 35+ лет. Только сейчас? Уже прошло лет 15 с тех пор, как это нужно было начать делать. Сколько подростков начинают рано наносить на себя тонны косметики, это всё вытекает потом в различные последствия: морщинки, акне. Надо начинать заботиться о коже лица очень заранее. Подходить к здоровью и красоте с умом и комплексно, и тогда будет эффект. Но так как многие уже упустили тот момент, когда надо было начать, но хотят всё равно выглядеть молодо, то тут приходится прибегать к уколам”, - считает врач Карина Иванова.

Специалист Полина Кныр объяснила важность массажа для здоровой кожи и рассказала о связи между психикой и морщинами.

“Я выбрала для себя натуральное омоложение через массаж лица, в первую очередь потому, что это про здоровье, во вторую очередь потому, что ты не можешь, не имеешь право перекладывать ответственность за свое здоровье, за свою красоту в руки другого человека. Мы идем к косметологу или на операцию, чтобы нам сделали что-то, мне кажется, это нечестно по отношению к самому себе. У каждого нашего действия есть следствие, в виде морщин, отеков, мешков под глазами, второго подбородка - это всё следствие какой-то причины. На мой взгляд инвазивная косметология решает следствие, но если мы не проработаем причину, мы не сможем остаться с желаемым результатом. Нет волшебной таблетки, всё начинается с принятия ответственности за то, как мы выглядим”, - говорит Полина Кныр.