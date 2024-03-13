Стали известны детали завещания Мэттью Перри. Кому достанется миллионное наследство звезды „Друзей“?

В сети появились подробности завещания Мэттью Перри: списком нажитого имущества актера из сериала „Друзья“, а также именами наследников поделилось издание TMZ.

Как пишут журналисты, голливудский актер составил свое завещание в далеком 2009 году и с тех пор никак не редактировал документы. Имущество Перри, оцененное в один миллион долларов, досталось его коллегам по благотворительному фонду Alvy Singer Living, названного в честь главного героя известной комедии Вуди Аллена „Энни Холл“. К слову, Робин Рузан и Лиза Фергюсон также помогали Перри в актерской карьере в качестве продюсера и менеджера.

В завещании Мэттью Перри нашлось место и для членов его семьи – отца, матери, сводной сестры и экс-возлюбленной Рейчел Данн. Именно они будут распоряжаться ювелирными украшениями, мебелью, предметами искусства и автомобилями звезды.

Напомним, что Перри умер в октябре 2023 года, так и не дожив до 55 лет. Внезапный уход актера из жизни поразил весь Голливуд, команду сериала „Друзья“, а также поклонников и породил массу спекуляций о том, что Мэттью предсказал свою смерть.

Тело нашли в джакузи его особняка в Лос-Анджелесе, а спустя некоторое время стало известно, из-за чего умер актер. Проводив экранного Чендлера Бинга в последний путь, знаменитости устроили ему трибьют на церемонии вручения премии „Эмми-2023“: трогательное видео с прощания завирусилось в сети.