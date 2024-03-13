Культура
13.03.2024, 22:11

ФОТО И ВИДЕО | Большой репортаж: в Русском театре ажиотаж! При полном солд-ауте прошла премьера „Айсберга“ с Юлией Ауг в главной роли

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Viktoria Solomonchuk
Видео: Senya Taylor
Видео и фото: Priit Simson
Iceberg / Айсберг
Iceberg / Айсберг
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Вечером 13 марта в Русском театре Эстонии наконец-то состоялась долгожданная и нашумевшая премьера спектакля „Айсберг“ режиссера Егора Матвеева. Актерский состав в спектакле поистине звездный: главную роль в постановке о сумасшедшей фанатке Примадонны исполнила Юлия Ауг, психотерапевта сыграл легендарный Эльмо Нюганен, а дочь фанатки - Полина Ауг, ставшая широко известной благодаря картине „Мастер и Маргарита“. Полный солд-аут, именитые гости и непрекращающийся шквал оваций - этот вечер бурлил эмоциями! Как прошла премьера - читайте далее в материале RusDelfi.

Впервые пьесу Михаила Дурненкова „Айсберг“ показали в сентябре 2023 года на фестивале „Летят журавли“ в Каннах, где ее высоко оценили. Однако старт мировому туру постановки был дан именно 13 марта в Таллинне.

Спектакль рассказывает историю бешеной фанатки Аллы Пугачевой, Примадонны российской эстрады. Главная героиня в исполнении Юлии Ауг в погоне за идолом стремится всеми способами быть на нее похожей, но в конечном счете сходит с ума, вообразив, что она и есть та самая Примадонна. Режиссер Егор Матвеев очень тонко, деликатно, но глубоко и проникновенно показывает связь между взрослой женщиной и молодой женщиной, между матерью и дочерью. На сцене персонажа Юлии Ауг помогает раскрывать дочь „Примадонны“. Женщины проходят целый жизненный путь по самоопределению и становлению, по принятию друг друга. Дочь, выросшая в тени материнских фантазий, которую, кстати, „Алла“ назвала в честь ребенка Примадонны, Кристиной, не понимает и не принимает своей участи, отказывается брать на себя роль другого человека. В погоне за сохранением своей личности даже меняет имя на Катрин. Тем не менее, проходя через сопротивление, страдания и непринятие, старается помочь больной матери. Так действие спектакля переносится в психиатрическую больницу, где протагонистка попадает в руки психиатра в блистательном исполнении Эльмо Нюганена.

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