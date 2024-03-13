ФОТО И ВИДЕО | Большой репортаж: в Русском театре ажиотаж! При полном солд-ауте прошла премьера „Айсберга“ с Юлией Ауг в главной роли

Спектакль рассказывает историю бешеной фанатки Аллы Пугачевой, Примадонны российской эстрады. Главная героиня в исполнении Юлии Ауг в погоне за идолом стремится всеми способами быть на нее похожей, но в конечном счете сходит с ума, вообразив, что она и есть та самая Примадонна. Режиссер Егор Матвеев очень тонко, деликатно, но глубоко и проникновенно показывает связь между взрослой женщиной и молодой женщиной, между матерью и дочерью. На сцене персонажа Юлии Ауг помогает раскрывать дочь „Примадонны“. Женщины проходят целый жизненный путь по самоопределению и становлению, по принятию друг друга. Дочь, выросшая в тени материнских фантазий, которую, кстати, „Алла“ назвала в честь ребенка Примадонны, Кристиной, не понимает и не принимает своей участи, отказывается брать на себя роль другого человека. В погоне за сохранением своей личности даже меняет имя на Катрин. Тем не менее, проходя через сопротивление, страдания и непринятие, старается помочь больной матери. Так действие спектакля переносится в психиатрическую больницу, где протагонистка попадает в руки психиатра в блистательном исполнении Эльмо Нюганена.