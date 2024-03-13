13.03.2024, 22:11
ФОТО И ВИДЕО | Большой репортаж: в Русском театре ажиотаж! При полном солд-ауте прошла премьера „Айсберга“ с Юлией Ауг в главной роли(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером 13 марта в Русском театре Эстонии наконец-то состоялась долгожданная и нашумевшая премьера спектакля „Айсберг“ режиссера Егора Матвеева. Актерский состав в спектакле поистине звездный: главную роль в постановке о сумасшедшей фанатке Примадонны исполнила Юлия Ауг, психотерапевта сыграл легендарный Эльмо Нюганен, а дочь фанатки - Полина Ауг, ставшая широко известной благодаря картине „Мастер и Маргарита“. Полный солд-аут, именитые гости и непрекращающийся шквал оваций - этот вечер бурлил эмоциями! Как прошла премьера - читайте далее в материале RusDelfi.