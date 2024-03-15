15.03.2024, 14:30
„Это не повод“: Волочкова отказывается от блинов в Масленицу
ФОТО: | Scanpix
Пока многие звезды шоу-бизнеса празднуют Масленицу и налегают на блины с самыми разными начинками, Анастасия Волочкова и не смотрит в сторону популярного лакомства. У балерины — строгая диета. И никакой праздник не изменит взглядов звезды.
Не секрет, что блондинка ограничивает себя в еде. Основа ее ежедневного рациона — овощные супы, китайская капуста, вареные яйца и зелень. Иногда знаменитость балует себя вареным цыпленком без соли.
«Я этому рациона не изменяю. Для меня любой праздник — это не повод сесть и поесть», — говорит Волочкова.