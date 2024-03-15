„Это не повод“: Волочкова отказывается от блинов в Масленицу

Пока многие звезды шоу-бизнеса празднуют Масленицу и налегают на блины с самыми разными начинками, Анастасия Волочкова и не смотрит в сторону популярного лакомства. У балерины — строгая диета. И никакой праздник не изменит взглядов звезды.