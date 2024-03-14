ФОТО ИЗ БОЛЬНИЦЫ | „Обнаружили на раннем этапе“: известной американской актрисе диагностировали рак

У 70-летней женщины нашли злокачественную опухоль на лице, которую нужно было срочно удалять. Кристи уже перенесла операцию и опубликовала фото из больницы у себя в Instagram, показав последствия хирургического вмешательства.

„Хорошая новость для меня заключается в том, что врачи обнаружили на раннем этапе базальноклеточный рак. И у меня были замечательные специалисты, которые удалили рак и зашили мое лицо до совершенства, как Dior от кутюр“, - написала актриса.