Шоубиз
14.03.2024, 17:01

ФОТО ИЗ БОЛЬНИЦЫ | „Обнаружили на раннем этапе“: известной американской актрисе диагностировали рак

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Кристи Бринкли
Кристи Бринкли
ФОТО: RW/MPI/Capital PicturesRW | Scanpix

Американская супермодель и актриса Кристи Бринкли, которая играла в фильмах „Бэтмен и Робин“, „Отчаянные парни“ и в других киноработах, рассказала о серьезном заболевании. Врачи диагностировали у нее рак кожи.

У 70-летней женщины нашли злокачественную опухоль на лице, которую нужно было срочно удалять. Кристи уже перенесла операцию и опубликовала фото из больницы у себя в Instagram, показав последствия хирургического вмешательства.

„Хорошая новость для меня заключается в том, что врачи обнаружили на раннем этапе базальноклеточный рак. И у меня были замечательные специалисты, которые удалили рак и зашили мое лицо до совершенства, как Dior от кутюр“, - написала актриса.

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