Вера Брежнева рассказала, сколько времени приходила в себя после развода с Меладзе

Она впервые рассказала о том, сколько времени понадобилось, чтобы пережить расставание с экс-возлюбленным.

"Ситуация, после которой я полтора года приводила себя в порядок. Это полный цикл: от понимания и до выхода из этого состояния, до полноценного ощущения, что я в ресурсе. Надо идти дальше. Большой путь состоит из маленьких шагов. Все ждут, что я расклеюсь, буду слабой, войду в состояние жертвы и буду сидеть и рассказывать, как раньше все было хорошо, а теперь плохо. Это не мой путь", - сказала певица в интервью Динаре Сатжан.

И добавила, что их союз был ошибкой, но она благодарна опыту и хочет двигаться дальше.

„Я выбираю другой путь - двигаться вперед. Да, это была моя ошибка, мой урок. Самое главное - это быть благодарной этому уроку, потому что мы много обид оставляем. Стоит поблагодарить прошлое. Это было мое развитие, мое взросление и рост. У меня нет ни к кому претензий, мне никто ничего не должен и я не обижена“, - отметила Вера.