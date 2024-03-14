„Доходы от концертов шли государству“: бывший муж Пугачевой раскрыл ее зарплату в СССР

Болдин рассказал о заработках Пугачевой в советское время. Третий муж певицы заверил, что она получала очень мало. Продюсер пояснил, почему артистка не надеялась на большие гонорары.

„Алла Борисовна Пугачева получала 7 рублей 50 копеек за сольный концерт. При этом билет, я помню, в Тбилиси в десятитысячном зале стадиона стоил с рук 10 рублей. Доход от концертов шел государству. Другие люди зарабатывали, а она не могла. Потому что за каждой ее поездкой следили“, — рассказал Евгений Борисович.

Бывший концертный директор поп-звезды заверил, что она постоянно была „под колпаком“. Болдин указал, что за две недели до концерта Пугачевой в город, где он планировался, приезжали представители Контрольно-ревизионного управления (КРУ), Министерства финансов, ОБХСС и других ведомств. „Везде искали: а где же она зарабатывает, почему поехала в этот город, а не в другой? Значит, здесь ей кто-то дал еще заработать на пять рублей больше“, — пожаловался 75-летний продюсер.

Исполнительница хита «Прости, поверь» удачно вышла замуж за Болдина в 1978 году. Тогда он был главным администратором Союзконцерта. В течение 70-80-х годов он согласовывал и организовывал выступления всех советских артистов. Евгений Борисович заявил, что Пугачева привозила много долларов в Советский Союз с зарубежных гастролей.

«Оттуда пачками я вез доллары в страну и сдавал в "Госконцерт". А Алла получала 15 долларов в сутки», — пояснил Болдин NEWS.ru.

Примадонна развелась с третьим супругом в 1993 году, после чего вышла замуж за Филиппа Киркорова. С 2011-го она живет в браке с Максимом Галкиным. А Болдин женат на певице Марине Лях.