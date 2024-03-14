ВИДЕО | Проверили жителей Таллинна на знание родного языка. А вы бы смогли продолжить фразеологизм? Пройди тест!

Начиная с 1996 года 14-го марта в Эстонии отмечается День родного языка, в день рождения основоположника эстонской романтической поэзии - Кристьяна Яаака Петерсона. Этот день традиционно начинается с большого чтения перед зданием канцелярии президента в Кадриорге и с э-диктанта на Vikerraadio. В честь праздника по всей стране проводятся разные мероприятия и конференции, в библиотеках и госучреждениях, например, вспоминают выдающихся писателей и размышляют о происходящих в языке изменениях. Также в этот день проходят разные концерты и художественные чтения стихов и прозы, чаще всего под музыкальное сопровождение.

По данным Министерства культуры на сегодняшний день в Эстонии проживают представители 211 национальностей, говорящих на 243 языках. Самыми распространенными родными языками в нашей стране являются эстонский, русский и украинский языки.

Портал Bublik решил поинтересоваться у русскоязычного населения Таллинна, как хорошо они владеют своим родным языком, понимают ли они значения эстонских пословиц и смогут ли они найти их аналог на русском языке. Также не стоит забывать, что язык живой и меняется вместе с носителями. Сейчас во всех языках все больше чувствуется влияние английского языка, обусловленное появлением англицизмов, которые все чаще использует юное поколение. Смотрите далее, насколько хорошо таллиннцы знают пословицы и поговорки на родном языке, а также как хорошо более взрослое поколение понимает молодежь и знают ли они значения выражений из их лексикона.