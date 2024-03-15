Шоубиз
15.03.2024, 10:01

Что за цена такая?! На презентации настольной игры Бригитте Сюзанне Хунт возникла неловкая путаница

 
BSH
BSH
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

13 марта Бригитте Сюзанне Хунт опубликовала загадочный пост в своем Instagram-аккаунте, пригласив подписчиков и СМИ на неожиданную презентацию, как оказалось ее новой настольной игры. В Rahva Raamat собралось аж 20 человек, которых Бригитте заверила, что игра, вместо обычной цены в 29.99 евро, во время презентации будет стоить только 20 евро, однако когда клиенты направились к кассе, их ждал неприятный сюрприз.

„Бригитте все время повторяла, что сегодня цена всего 20 евро“, - поделился с Kroonika один из присутствовавших фанатов скандалистки. „Однако на упаковке цена была указана - 29.99. А когда один из клиентов все-таки решил купить, на кассе обнаружилось, что вместо 20 евро ему нужно заплатить 26,99. Тогда же он объяснил продавцу слова Бригитте и что сегодня он может получить игру всего за 20 евро. Однако продавец ответил, что ничего об этом не знает и что это ложная информация“, - рассказывает поклонник. „На вывеске у кассы было написано, что настольная игра стоит всего на 10 % дешевле“.

Самое интересное, что хотя на упаковке цена игры €29,99, на сцене девушка произнесла, что „все еще решает, какую цену установить: €25 или €30“ - после того, как она объявила, что сегодня все желающие могут купить ее за €20. Действительно странно, ведь сейчас на ее сайте игра продается по цене €24,99.

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