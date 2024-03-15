Что за цена такая?! На презентации настольной игры Бригитте Сюзанне Хунт возникла неловкая путаница
13 марта Бригитте Сюзанне Хунт опубликовала загадочный пост в своем Instagram-аккаунте, пригласив подписчиков и СМИ на неожиданную презентацию, как оказалось ее новой настольной игры. В Rahva Raamat собралось аж 20 человек, которых Бригитте заверила, что игра, вместо обычной цены в 29.99 евро, во время презентации будет стоить только 20 евро, однако когда клиенты направились к кассе, их ждал неприятный сюрприз.
„Бригитте все время повторяла, что сегодня цена всего 20 евро“, - поделился с Kroonika один из присутствовавших фанатов скандалистки. „Однако на упаковке цена была указана - 29.99. А когда один из клиентов все-таки решил купить, на кассе обнаружилось, что вместо 20 евро ему нужно заплатить 26,99. Тогда же он объяснил продавцу слова Бригитте и что сегодня он может получить игру всего за 20 евро. Однако продавец ответил, что ничего об этом не знает и что это ложная информация“, - рассказывает поклонник. „На вывеске у кассы было написано, что настольная игра стоит всего на 10 % дешевле“.