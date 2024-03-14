Кино
14.03.2024, 18:01

90-летний режиссер Роман Полански обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней

 (4)
Роман Полански
Роман Полански
ФОТО: IMAGO/Supplied by LMK | Scanpix

Польско-французский режиссер Роман Полански предстанет перед судом по делу об изнасиловании несовершеннолетней, которое, вероятно, произошло в 1973 году. Об этом 12 марта сообщило издание The Guardian со ссылкой на адвоката Глорию Оллред, которая представляет интересы предполагаемой жертвы режиссера.

Судебное заседание состоится в августе 2025 года в Лос-Анджелесе (США). 90-летнего Полански обвиняют в изнасиловании, сексуальных побоях и умышленном причинении серьезного эмоционального расстройства в связи с предполагаемым инцидентом.

Клиентка Оллред, которую представили журналистам 12 марта на пресс-конференции как Джейн Доу, рассказала, что встретила Полански на вечеринке, и несколько месяцев спустя он пригласил ее на ужин. По словам адвоката Доу, режиссер знал, что его знакомая является несовершеннолетней, но весь вечер угощал ее алкоголем, а затем привез в свой дом в Лос-Анджелесе.

По словам Оллред, Доу проснулась в его постели, где он якобы сказал подростку, что хочет заняться с ней сексом. Получив отказ, актер изнасиловал несовершеннолетнюю, после чего отвез ее домой. Отмечается, что это был их единственный контакт, после которого Доу не смогла вернуться к обычной жизни.

Издание отмечает, что Доу впервые выступила с обвинениями против Полански в 2017 году, а в 2023-м подала иск в соответствии с изменениями в законе штата Калифорния, которые предоставляют жертвам сексуального насилия над детьми больше времени для подачи исков против своих насильников.

Представители режиссера пока что не комментировали предстоящее судебное заседание.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии