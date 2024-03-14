90-летний режиссер Роман Полански обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней

Судебное заседание состоится в августе 2025 года в Лос-Анджелесе (США). 90-летнего Полански обвиняют в изнасиловании, сексуальных побоях и умышленном причинении серьезного эмоционального расстройства в связи с предполагаемым инцидентом.

Клиентка Оллред, которую представили журналистам 12 марта на пресс-конференции как Джейн Доу, рассказала, что встретила Полански на вечеринке, и несколько месяцев спустя он пригласил ее на ужин. По словам адвоката Доу, режиссер знал, что его знакомая является несовершеннолетней, но весь вечер угощал ее алкоголем, а затем привез в свой дом в Лос-Анджелесе.

По словам Оллред, Доу проснулась в его постели, где он якобы сказал подростку, что хочет заняться с ней сексом. Получив отказ, актер изнасиловал несовершеннолетнюю, после чего отвез ее домой. Отмечается, что это был их единственный контакт, после которого Доу не смогла вернуться к обычной жизни.

Издание отмечает, что Доу впервые выступила с обвинениями против Полански в 2017 году, а в 2023-м подала иск в соответствии с изменениями в законе штата Калифорния, которые предоставляют жертвам сексуального насилия над детьми больше времени для подачи исков против своих насильников.

Представители режиссера пока что не комментировали предстоящее судебное заседание.