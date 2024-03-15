Известного российского блогера хотят посадить на 5 лет за поддержку Украины

Реакция Александра Шпака

„Вот и новое уголовное дело, которое завели против меня в рашистской п*дорации... Я выступаю против войны в Украине и не живу в РФ. Это уже второе дело, но там уже есть и третье. Третье дело по экстремизму и терроризму по причине моей поддержки Украины и того, что я спонсирую ВСУ. Но что-то они пока об этом не объявляют. Согласно моим данным, это дело было открыто сразу после того, как я об этом заявил, то есть в конце января - начале февраля. Вот такие у меня интересные новости“, - сказал Шпак в Instagram.