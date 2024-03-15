Зеленская об обязанностях первой леди Украины: Это работа, которую ты не выбирала, но должна полюбить

„Это работа, которую ты не выбирала. Потому что президента выбирают люди, у него есть полномочия и обязанности, а первая леди – его жена, которая рядом. Ее люди не выбирали, ей не дают никаких обязанностей, у нее нет должностных обязанностей, но часто есть ожидания. Люди хотят что-то услышать, увидеть. И в этом сложность. Я для себя выбрала, что я к этому буду относиться как к работе, которую я должна полюбить. И мне это удалось, к счастью“, – призналась Зеленская.