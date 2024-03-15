Классик мировой музыки Валентин Сильвестров приедет в Таллинн на крупнейший украинский фестиваль Odessa Classics

На посвященном Сильвестрову концерте 10 июня на сцену концертного зала „Эстония“ выйдут пианист и художественный руководитель фестиваля - Алексей Ботвинов, украинские скрипачки Мирослава Которович и Александра Федосова, а также молодые эстонские звезды, блистающие на небосклоне классической музыки: Ханс Кристиан Аавик, Каролина Аавик и Марсель Йоханнес Китс. По словам Меэлиса Кубитса, соучредителя фестиваля и руководителя Фонда культурного партнерства, приезд Сильвестрова в Эстонию – большое событие: „Помимо концерта, у нас запланированы различные встречи с композитором, которого хорошо знают и любят в Эстонии. Это редкая возможность пообщаться с ним вживую“. Уроженец Киева Сильвестров покинул родной город в первые дни полномасштабной войны и сейчас проживает в Берлине.

Широко известны слова эстонского композитора Арво Пярта, который называет Сильвестрова „несомненно, самым интересным композитором современности“. Такая похвала одновременно удивляет и смущает самого Сильвестрова. Слова Пярта он связывает с их общим бэкграундом и чувством вины Пярта за обрушившийся на него успех. „Мы вращались в одних кругах“, – говорит украинский композитор, – „растущий спрос вызвал странные чувства“.

Odessa Classics – музыкальный фестиваль, стартовавший в Одессе в 2015 году и быстро ставший одним из крупнейших фестивалей классической музыки в Украине. Его цель заключается в противодействии российской агрессии, начавшейся в 2014 году, и в стремлении сделать Одессу более европейским городом. Последние три года фестиваль проходит в эмиграции, в основном в Таллинне и Салониках, а также в других городах Европы. В 2022 и 2023 годах в рамках Odessa Classics Tallinn в общей сложности состоялось 11 концертов.