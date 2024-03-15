ЗВЕЗДОПАД | Тайна раскрыта: Õllesummer представил программу большой сцены – записывай в календарь

„Мы много работали, чтобы оправдать девиз фестиваля „Все здесь!“ - как с точки зрения исполнителей, так и, надеюсь, посетителей,“ - сказал главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон. „Мы работаем над дополнительными программами и развлечениями, чтобы сделать Õllesummer лучшим, крупным мероприятием в регионе,“ - добавил Янтсон.

На семи сценах в течение четырех дней соберутся как известные зарубежные исполнители, так и самые интересные музыканты Эстонии. Мы представляем артистов четырех крупных сцен, список которых вскоре пополнится.

Среда, 3 июля: Scooter (GER), Karl Killing, Grete Paia x Pürr Müdd, Танел Падар, Põhja-Tallinn, Estonian Voices, James Werts и др.

Четверг, 4 июля: Loboda (UKR), Terminaator, Bedwetters, Genka & Paul Oja, Curly Strings, Suured Tüdrukud и др.

Пятница, 5 июля: Brainstorm (LAT), Tommy Cash, Ines, Койт Тооме, Shanon, Tuberkuloited, Maarja-Liis Ilus, Estonian Funk Embassy и др.

Суббота, 6 июля: Smokie (UK), Анне Вески, 2 Quick Start, Trad.Attack!, Smilers, Rita Ray, Aleksandra Veldi, Sarah Murray и др.

Всего на фестивале будет семь различных сцен: главная сцена, сцена Saku, сцена Pringles, джазовая сцена Nautimus, Эстонская сцена, Pок-сцена и детская зона. Список исполнителей вскоре пополнится. Следите за новостями в социальных сетях и на сайте Õllesummer.