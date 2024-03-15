На фоне слухов о любовнице принц Уильям сделал комплимент жене

Исчезновение Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости породило множество слухов, сплетен, подозрений. По всему миру поклонники британской королевской семьи гадают, что же с ней приключилось. На сегодняшний день, по прошествии 2,5 месяцев с момента, как принцесса не появлялась на публике, есть теория, что она сделала пластическую операцию и ждет, пока спадут отеки. А некоторые интернет-пользователи предполагают, что Кейт и принц Уильям на грани развода.

Однако пока в Сети строят догадки о случившемся в знаменитой семье, дворец старается делать вид, что ничего страшного не произошло. 14 марта Уильям появился на публике и как ни в чем не бывало высказался о Миддлтон. Об этом сообщает PageSix.

Принц приехал на открытие благотворительного учреждения WEST Youth Zone в западном Лондоне. Вместе с детьми, которые являются подопечными центра, представитель королевской семьи решил испечь печенье. Один из мальчиков похвалил кулинарные навыки принца, когда тот украшал блюдо фиолетовой глазурью.

На это Уильям немного засмущался и отметил, что его трое детей и супруга куда более талантливы: „На самом деле это не самая впечатляющая работа. Моя жена в этом намного талантливее меня. Даже мои дети более искусны, чем я“.

Отметим, что комментарий принца о таланте Миддлтон пришелся как раз вовремя. Ведь уже несколько дней с заголовков СМИ не сходит ее имя из-за фейковой фотографии, которую Кейт разместила в Сети.

Многие уверены, что исчезновение принцессы точно никак не связано с ее восстановлением после операции. В ином случае она могла бы записать видеообращение из дома, чтобы успокоить британцев. В связи с этим есть предположения, что Кейт не хочет или не может этого сделать. Тем временем, по мнению публики, дворец занимается подделкой фотографий, чтобы выставить все так, будто принцесса действительно находится на больничном.

На днях появилась версия, что Миддлтон устала от официальных обязанностей и хочет сбежать из дворца из-за проблем в семье. Поговаривают, что все связано с неверностью Уильяма, это обсуждалось еще в 2019 году. Имя его предполагаемой любовницы известно многим — Роуз Хэнбери.