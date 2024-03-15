Кто такая Роуз Хэнбери — женщина, которую обвиняют в исчезновении Кейт Миддлтон

В 2009 году Роуз Хэнбери вполне удачно вышла замуж за человека на 23 года старше нее. Ее избранником стал маркиз Дэвид Чолмондели, состоящий в родстве с Ротшильдами. Вскоре у пары родились близнецы, и семья переехала в Норфолк, где находится одно из имений Уэльских. Предположительно именно там Роуз впервые и встретила принца Уильяма. Случилось это в 2009 году, когда он серьезно поссорился с Кейт и нуждался в теплых женских объятиях.

Впрочем, блеск гламурного мира быстро ей надоел, и Роуз Хэнбери решила посвятить свою жизнь более серьезным вещам. Какое-то время она работала референтом у члена парламента, была секретаршей премьер-министра Тони Блэра, затем начала сотрудничать с благотворительными фондами, а после вновь резко сменила сферу деятельности и стала дизайнером интерьеров.

Роуз Хэнбери имеет весьма скромное, но все же аристократическое происхождение и носит титул „маркиза Холмондейская“. Ее семья стала близка к монархии после того, как бабушка Роуз была приглашена на роль одной из подружек невесты на свадьбе Елизаветы II. Сама девушка получила престижное образование, а после университета работала моделью и сотрудничала с такими брендами, как Miu Miu и Poplin London.

Многие полагают, что отсутствие Кейт Миддлтон связано вовсе не с болезнью. Есть версия, что принцесса, совсем как княгиня Монако Шарлен, устала от официальных обязанностей и хочет сбежать из дворца. По мнению некоторых пользователей Сети, причиной этого стал вовсе не напряженный график, а проблемы в семье. Есть мнение, что Кейт устала от постоянных измен супруга. Возможную неверность Уильяма все обсуждают еще с 2019 года, и имя его предполагаемой любовницы известно всему высшему свету — Роуз Хэнбери.

29 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят 13-ю годовщину свадьбы, но, кажется, уже не в статусе самой красивой и крепкой пары Великобритании. За последние несколько дней в интернете появилось так много слухов о возможном разводе супругов, что их уже не могут игнорировать даже представители королевской семьи. Они продолжают уверять, что Кейт вот уже несколько месяцев не появляется на публике потому, что приходит в себя после тяжелой операции на брюшной полости, однако пользователи Сети в эту версию не верят — уж слишком много в ней несостыковок. Они настаивают на том, чтобы принцесса записала хотя бы короткое видео и передала привет поклонникам, но Миддлтон продолжает оставаться в тени.

Поговаривали, что тогда дело ограничилось парой страстных встреч, но продолжать отношения влюбленные не могли. Да и вскоре принц Уильям помирился с Кейт, а в 2011 году взял ее в жены. Однако пути Уильяма и Роуз на этом не разошлись: поскольку они принадлежали к одному и тому же кругу, то часто пересекались на мероприятиях и дружили семьями. Роуз и Кейт в одно время даже стали хорошими приятельницами, однако в 2019 году резко разорвали контакты. Официальная версия гласит, что причиной этому стали возобновившиеся измены Уильяма. Адюльтер Кейт ему простила, а вот соперницу решила вывести из близкого круга.

Однако, кажется, проблему это не решило, поскольку в 2022 году в Сеть снова просочилась информация о неверности наследника престола. Да и Роуз Хэнбери не собиралась отсиживаться в тени и регулярно напоминала о себе как минимум тем, что копировала образы Кейт и превратилась почти что в ее двойняшку. Именно этот факт позволил многим говорить, что у Уильяма есть любимый типаж женщин, ведь Кейт и Роуз действительно очень похожи, и их вполне можно было бы принять за сестер.

Практически каждый день в этом деле появлялись новые подробности — скандал все разгорался. Говорили, что Роуз Хэнбери даже родила от Уильяма дочку, и этот слух пришлось опровергать представителям Букингемского дворца. В прошлом они предпочитали не вмешиваться в подобные дела, но тут даже пригрозили изданию, опубликовавшему эту сплетню, судом.

Версию о том, что принц Уильям недавно снова взялся за старое, и у Кейт Миддлтон сдали нервы, выдвинул журналист Стивен Колберт. Он предположил, что принцесса потребовала развод, но ей не разрешили покинуть семью, поэтому у нее случился срыв. Свое мнение Колберт подкрепил следующим аргументом: принц Уильям из-за болезни отца в скором времени может взойти на престол, и для того, чтобы расположить к себе как можно больше британцев, он должен обладать кристально чистой репутацией.

В любом случае первое появление Кейт на публике запланировано на конец марта, и ждать его остается совсем недолго. Если планы Букингемского дворца не изменятся, скоро все карты будут раскрыты, и мы наконец-то узнаем, в чем же было дело: в пластике, в беременности или в разбитом сердце?