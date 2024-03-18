79-летнюю звезду „Игры в кальмара“ приговорили к 8 месяцам заключения условно из-за сексуальных домогательств

Инцидент произошел в 2017 году. 79-летнего актера обвинили в том, что он обнял жертву во время прогулки и поцеловал ее в щеку. Женщина предъявила обвинения против О в декабре 2021 года, после того как пожилой актер стал знаменит благодаря своей роли в сериале Netflix.

Прокуроры выдвинули против него обвинения в ноябре 2022 года, пишет издание The Korea Herald.

"Содержание дневника жертвы и содержание ее консультаций после инцидента соответствуют случившемуся, и ее показания не могли быть даны, если бы она не пережила это на самом деле", — говорится в заключении суда Сувона, провинция Кенги.

Кроме восьми месяцев тюрьмы условно, Ен Су также обязан пройти 40 часов курса лечения сексуального насилия.

Актер все обвинения опроверг и заявил, что планирует подать апелляцию. В комментарии журналистам он отметил, что взял женщину за руку, чтобы „показать ей дорогу к озеру“. В тот же момент он извинился перед женщиной. Впрочем, похоже, она его извинения не приняла и восприняла ситуацию совсем иначе.

Отметим, что О Ен Су прославился на родине как театральный актер. Впрочем, настоящую популярность ему принесла роль О Иль Нама в популярной драме 2021 года „Игра в кальмара“. В 2022 году за эту роль О получил премию „Золотой глобус“ за лучшую мужскую роль второго плана. Он стал первым корейским актером, получившим награду кинопремии „Золотой Глобус“.