10 вечных цитат Александра Ширвиндта, которые ушли в народ и стали крылатыми
15 марта из мира ушел блестящий артист и режиссер Александр Ширвиндт.
Старость — это не когда забываешь, а когда забываешь, где записал, чтобы не забыть.
Любить нельзя уговорить.
И есть что вспомнить. Вернее, есть что забыть.
Ощущение счастья наступает в момент предположения того, что может случиться, а не в момент факта случившегося.
Мы погрязли в фитнесе. Все чего-то хотят добиться от своего тела, чтобы быть сильнее, быстрее, моложе и чаще. И мозги сползают все ниже и ниже — в мышцы. По-моему, лучше спокойно сесть под куст и побыть на оставшихся кусках природы столько, сколько дается организму в данный момент.
С возрастом мы всё время преодолеваем разного рода пороки, и, когда, наконец, всё преодолено, образуется огромное количество времени, которое нечем занять. Тут и выручает рыбалка.
Расхожие истины всегда подозрительны, ибо их декларируют, не вдаваясь в смысл. Вот, например: „Счастливые часов не наблюдают“. Вранье инфантильное! Так как счастье в основном — на стороне, то счастливые все время зыркают на часы, чтобы успеть вовремя вернуться на свое несчастное место.
Никогда не убедишь молодое поколение в том, что оно будет старым. Все настоящее рождается тогда, когда ты молод. Чем дольше живешь, тем больше возникает химии, ума, расчета, карьеры.
Когда куда-то зовут, надо сразу лететь, а то есть риск больше никогда не увидеться.
Осмысление потерь приходит опосля, когда протокольные слезы и ритуалы прошли и возникает физиологическое ощущение утраты.