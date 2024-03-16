Сандра Хюллер - новая немецкая звезда Голливуда
Картины с ее участием „Анатомия падения“ и „Зона интересов“ стали лауреатами премии „Оскар“ в 2024 году. Сандра Хюллер была и сама номинирована - за выдающееся исполнение главной женской роли.
Сандра Хюллер родилась 30 апреля 1978 года в небольшом городке Фридрихрода в федеральной земле Тюрингия на территории тогдашней Восточной Германии. Благодаря школьному театральному курсу и учителю, поддержавшего увлечение девочки театром, Сандра после окончания школы подала документы в знаменитую Академию драматического искусства имени Эрнста Буша в Берлине. На тот момент ей было всего 17 лет, рассказывает Deutsche Welle.
Ее взлет к вершинам немецкого театрального мира был стремительным: в год окончания театральной школы в 2003 году Хюллер была признана лучшей молодой актрисой по результатам опроса критиков, проведенного немецким профильным журналом Theater Heute.
Даже начав сниматься в кино, актриса всегда оставалась верна театру. В перерывах между ролями в кино Хюллер всегда возвращается на театральную сцену. Как и в начале своей актерской карьеры, она остается любимицей критиков: в 2010, 2013, 2019 и в 2020 годах она была названа актрисой года по версии журнала Theater Heute - в 2020 году за исполнение роли Гамлета у голландского режиссера Йохана Симонса.
Сандра Хюллер хороша и в экзистенциальной драме, и в комедии
Свои профессиональные качества Сандра Хюллер продемонстрировала уже в дебютной роли в 2006 году: в фильме "Реквием" Ханса-Кристиана Шмидса она сыграла молодую женщину из набожной католической семьи, которая интерпретирует свои эпилептические припадки и бунтарское свободомыслие как признак одержимости бесами и решает провести жестокий обряд экзорцизма. За этот пронзительный образ Хюллер была удостоена "Серебряного медведя" на Берлинале 2006 года в номинации "лучшая женская роль".
Однако настоящее международное признание пришло к актрисе лишь десять лет спустя - после главной роли в трагикомедии "Тони Эрдманн" (2016). В фильме она играет амбициозную карьеристку, бизнес-консультанта, чьи планы построить карьеру внезапно наталкиваются на препятствие, которым становится ее отец, пытающийся наладить отношения с дочерью. Лондонский кружок кинокритиков, Ассоциация кинокритиков Торонто и Американское национальное общество кинокритиков сочли работу Хюллер лучшей женской ролью года. Европейская киноакадемия согласилась с этим мнением и также присудила Хюллер премию за лучшую женскую роль 2016 года.
Главные роли в фильмах "Анатомия падения" и "Зона интересов"
"Анатомия падения" и "Зона интересов" - два совершенно разных фильма, демонстрирующих огромный диапазон актерских данных Хюллер. Первый - запутанная французская юридическая драма, интеллектуальный триллер, где Хюллер сыграла успешную немецкую писательницу Сандру, которая живет в отдаленном шале во французских Альпах и, возможно, убила своего мужа-француза. А может, и не убила.
Режиссер и автор сценария Жюстин Триет, написавшая его специально для Сандры Хюллер, категорически отказывается отвечать на вопрос, виновна ли главная героиня. Не раскрывает этого и Сандра Хюллер: почти каждая сцена фильма, будь то ссора с мужем, утешительный разговор с маленьким сыном или выступление в зале суда, может быть истолкована двояко.
В фильме британца Джонатана Глейзера "Зона интересов", напротив, никакой неопределенности в актерской работе Хюллер нет: в роли Хедвиг Хёсс, жены коменданта концлагеря Освенцим Рудольфа Хёсса, она не проявляет практически никаких эмоций. Хёсса, которого в фильме сыграл еще один немецкий актер, Кристиан Фридель, в 1947 году за военные преступления приговорили к смертной казни и повесили. Режиссер рассказывал, что Сандра Хюллер поначалу "очень боялась" изображать на экране жену нациста. До этого фильма она всегда отказывалась от подобных ролей. Но Глейзер убедил ее, что его фильм будет другим - и сдержал слово.
Экранизация романа британского писателя Мартина Эмиса "Зона интересов" отличается от многих других драм о Холокосте. В фильме ни разу напрямую не показаны зверства нацистов в концлагере Освенцим и нет ни одной сцены насилия. Картина выглядит как извращенная семейная драма: Рудольф и Хедвиг Хёсс устраивают пикник у реки, играют с детьми, болтают с друзьями - а вдали, но в пределах слышимости раздается эхо выстрелов, лай собак и предсмертные крики узников концлагеря.
"Анатомия падения" и "Зона интересов" стали яркой иллюстрацией того, что Сандра Хюллер находится в зените своего актерского мастерства.
Номинации и призы за "Анатомию падения" и "Зону интересов"
За роль в картине "Анатомия падения" Хюллер была номинирована на "Золотой глобус". Актриса была номинирована на приз Европейской киноакадемии сразу за два фильма - и за "Анатомию падения", и за "Зону интересов". И получила трофей. Национальное общество кинокритиков США назвало Сандру Хюллер лучшей киноактрисой года за роли в фильмах "Анатомия падения" и "Зона интересов". За обе роли она была номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Оба фильма, в которых снялась Хюллер, стали победителями Каннского кинофестиваля 2023 года: "Анатомия падения" получила "Золотую пальмовую ветвь", а "Зона интересов" - Гран-при жюри, второй главный приз фестиваля. Кроме того, за роль в "Анатомии падения" Хюллер получила французскую кинопремию "Сезар".
Фильм "Зона интересов" был в 2024 году дважды удостоен премии "Оскар": в категории "Лучший международный фильм" и за лучшую работу звукорежиссера. "Анатомия падения" получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Сандра Хюллер была номинирована в категории "главная женская роль", но в этот раз не сложилось.