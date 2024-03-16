Сандра Хюллер - новая немецкая звезда Голливуда

Сандра Хюллер родилась 30 апреля 1978 года в небольшом городке Фридрихрода в федеральной земле Тюрингия на территории тогдашней Восточной Германии. Благодаря школьному театральному курсу и учителю, поддержавшего увлечение девочки театром, Сандра после окончания школы подала документы в знаменитую Академию драматического искусства имени Эрнста Буша в Берлине. На тот момент ей было всего 17 лет, рассказывает Deutsche Welle.

Ее взлет к вершинам немецкого театрального мира был стремительным: в год окончания театральной школы в 2003 году Хюллер была признана лучшей молодой актрисой по результатам опроса критиков, проведенного немецким профильным журналом Theater Heute.

Даже начав сниматься в кино, актриса всегда оставалась верна театру. В перерывах между ролями в кино Хюллер всегда возвращается на театральную сцену. Как и в начале своей актерской карьеры, она остается любимицей критиков: в 2010, 2013, 2019 и в 2020 годах она была названа актрисой года по версии журнала Theater Heute - в 2020 году за исполнение роли Гамлета у голландского режиссера Йохана Симонса.

Сандра Хюллер хороша и в экзистенциальной драме, и в комедии

Свои профессиональные качества Сандра Хюллер продемонстрировала уже в дебютной роли в 2006 году: в фильме "Реквием" Ханса-Кристиана Шмидса она сыграла молодую женщину из набожной католической семьи, которая интерпретирует свои эпилептические припадки и бунтарское свободомыслие как признак одержимости бесами и решает провести жестокий обряд экзорцизма. За этот пронзительный образ Хюллер была удостоена "Серебряного медведя" на Берлинале 2006 года в номинации "лучшая женская роль".