Мстислав Чернов - о съемках фильма „20 дней в Мариуполе“

Мстислав Чернов: В Мариуполе не было связи, город был полностью блокирован, и что-то отправить оттуда было почти невозможно. Но нам удавалось порой отправлять минуту - две важнейших кадров. Когда мы вырвались из окружения на двадцатый день, у меня было около тридцати часов видео. А отправил я, может, 30 - 40 минут. Мы чувствовали вину из-за того, что уехали. Мы чувствовали, что нам нужно сделать больше. И тогда возникла идея сделать фильм.

DW: Вы - видеожурналист агентства AP. С первого дня российского вторжения в Украину вы и ваш коллега, фоторепортер Евгений Малолетка, были в Мариуполе. Ваши фото- и видеосъемки публиковали ведущие СМИ всего мира. Как и когда у вас возникла идея создать документальный фильм?

Чуть более года назад, в январе 2023 года, DW пообщалась с Мстиславом Черновым о создании фильма, о том, что было самым страшным за 20 дней работы в Мариуполе, как случилось, что репортеры AP остались единственными международными журналистами в осажденном Россией городе, и о необходимости рассказывать миру правду о войне в Украине. Накануне того интервью фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале "Сандэнс". За год документальная картина собрала множество призов, ее показали по всему миру. Воспользовавшись актуальным поводом - получением "Оскара", - мы решили заново поставить текст интервью на сайт.

- "20 дней в Мариуполе" - ваш дебют в документалистике. Какую задачу вы себе ставили, работая над фильмом?

- Целью было - помочь людям понять масштаб разрушений и страданий. Когда люди смотрят новости, они видят тридцать секунд, максимум минуту или полторы. Это лишь кусочки, у них нет полной картины. А фильм дает контекст. Еще одной миссией было задокументировать потенциальные военные преступления России, чтобы фильм стал свидетельством этих преступлений. Может, и россияне через год или десять лет захотят посмотреть, что происходило в Мариуполе, и тогда они смогут это увидеть. Может судьи, может украинцы, которые хотят помнить свой город.

- Какие эмоции вы испытывали?

- В каждой точке этого пути меня переполняют эмоции. Когда я снимал, я плакал. Когда я монтировал, я плакал. Когда я смотрел этот фильм в кинотеатре, я плакал. То есть эмоции всегда остаются. И это больно. Это всегда больно. Но это то, что делает нас людьми.

Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"Фото: mstyslav chernov/AP/Sundance Institute

- Как вы считаете, должны ли увидеть фильм российские зрители? Есть ли шанс, что он может изменить позицию тех, кто до сих пор верит, что "не все так однозначно"?

- Я надеюсь, что если не сейчас, то через год, через два, через три настанет момент, когда уверенность многих россиян в том, что российское вторжение чем-то оправдано, пошатнется. И тогда они посмотрят этот фильм. Если они посмотрят его сейчас, это ничего не даст. Останутся те же нарративы, которые были: это фейкньюс, это неправда, это актеры. Должно прийти время. Но он будет, этот фильм, и он будет ждать тех людей, которые захотят узнать правду.

- Ваш фильм - это не только хронология уничтожения города, это еще и сгусток страданий людей, которые живут в Мариуполе. "На это больно смотреть. Но на это и должно быть больно смотреть", - это ваш закадровый текст. Как вы решали, какие именно кадры войдут в фильм?