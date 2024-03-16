СМИ: Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство

По словам собеседника агентства, артистка подала соответствующие документы еще в феврале, пишет Meduza.

Другие источники эту информацию не подтверждали. Сама Ани Лорак на момент публикации это не комментировала.

Как отмечает РИА Новости, в 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак получить российский паспорт, но тогда представитель артистки сказал, что она не собирается менять гражданство.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области Украины, представляла эту страну на «Евровидении» в 2008 году, тогда же ей присвоили звание народной артистки Украины. Артистка постоянно дает концерты в России и выступает в российских шоу, она лауреат «Золотого граммофона», «Песни года» и премии Муз-ТВ.

После начала войны в Донбассе украинские националисты пытались сорвать концерт Ани Лорак в Киеве в ноябре 2014 года. После этого певица семь лет не выступала в Украине, а в августе 2021 года дала концерт в Одессе.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину она прямо не высказывалась о войне. Z-патриоты упрекали певицу в помощи украинским беженцам. Во время войны в некоторых российских городах отменяли выступления Ани Лорак якобы из-за того, что она собирала деньги для ВСУ. В итоге певица заявила, что «никогда не оказывала военной помощи», а всю жизнь занималась только гуманитарной помощью. Осенью 2022 года Лорак попала под санкции Украины.