ФОТО | В Таллинне в Центре русской культуры с успехом прошла премьера детской оперы "Волшебник Изумрудного города"
9 марта состоялась премьера „Волшебника Изумрудного города“. Свободные места в зале сложно было найти, а главное, первые ряды оказались раскуплены молниеносно. Предыдущие работы обеспечили проекту преданных поклонников и авторитет. Как все прошло - рассказывает Анна Фаттахова, побывавшая на премьере.
Зрители, ожидающие новый праздник настоящей живой музыки, не разочаровались и были приятно удивлены. Организаторы рискнули и не прогадали, поставив на роль главной героини совсем юную кроху — Алину Носову. Всё представление, от начала до конца, она была на сцене, пела и живо увлекала за собой огромный зал! В финальной схватке Алина самоотверженно сражалась со злой волшебницей, и дети из зала громко поддерживали героиню. Девочка старалась так сильно, что микрофон улетел в другой конец сцены. Алина ни на минуту не растерялась, не убежала за кулисы, а спокойно одела туфельки, и только потом самостоятельно справилась с техникой. Такая уверенность юный актрисы — это знак высшей оценки всей команде актеров, музыкантов и организаторов! Браво творчеству, где дети и взрослые работают наравне и с взаимным уважением друг к другу.
Даже на фотографиях чувствуется дружная атмосфера, царившая на сцене! Надо помнить, что участники проекта все из разных коллективов, привыкшие исключительно к своим педагогам и имеющие свой опыт самостоятельных выступлений. Участвуя в проекте, им приходится подстраиваться и учиться новому, развивать новые творческие стороны в себе.
Режиссеру Ирине Томингас удалось своих театральных детей пропитать музыкой, увлечь драматургией сказки участниц хоровой студии Светланы Заугаровой и максимально раскрыть музыкальные таланты всех солистов постановки.
Надо отметить, что постоянный автор текстов, поэтесса Елена Ларина, уже знает возможности участников оперы, что любят дети, и умудряется легким поэтическим словом фигурно пересказать самые объемные любимые детские книги так, что юным артистам хочется это сыграть и спеть!
Достичь компромисс театру и музыке помогает безусловный авторитет автора идеи создания детской оперы, композитора Владимира Игнатова. Он ясно видит вершину, к которой стремится сам и хочет вывести к ней всех юных зрителей. Каждую постановку маэстро лично за роялем, безупречно одет, словно пришёл на самую важную встречу в своей жизни! Творческий заряд созидания передается от него не только исполнителям, но всем окружающим.
Декорации и костюмы для постановок детской оперы придумывала и шила всегда художник Ксения Харкмаа. Ее работы всегда узнаваемо оригинальны, но в этот раз сценическое оформление стало дополнительным главным героем сказки. Ксения невероятно точно передала каждый образ не только внешне, но и сумела подчеркнуть характер персонажей.
Фотографии не могут передать размер, но представляете чувства юных зрителей, когда они увидели на сцене движется что-то страшное и практически до потолка ростом? А какой при этом мягкий и пушистый вышел Лев? Конечно, ему сложно с сиреневой гривой испугать других и не мечтать о Смелости!
Тотошка безусловно получился милым, Страшила в потрясающей шляпе — неуклюжим. Целые отряды Летучих Обезьян, Жевунов и Стражников тоже требовали внимания художника. Полсотни оригинальных костюмов и каждым хочется восхищаться!
Но, вероятно, если бы детям разрешили сфотографироваться с кем-то из участников оперы, то все бы выбрали Железного Дровосека с его огромным Сердцем. Это тот случай, когда костюм соединяет персонажа с живым актером, и кажется, что Сергей Пилипенко таким родился и останется уже навсегда!
С первой детской оперы Центра русской культуры прошло уже несколько лет. За это время сцена и оборудование пережили сильное обновление. Ушли проблемы со звуком и голос каждого участника со всеми нюансами стало возможным донести до зрителя. Плюс, в данной постановке световые эффекты сыграли важную роль, чтобы погрузить не только сцену, но и весь зрительный зал в атмосферу сказки. Дым, яркие лазерные лучи и насыщенные цвета подсветки создавали реальное волшебство вокруг героев, расставили акценты и надолго останутся в памяти юных зрителей! Спасибо большое всем, кто верит, что хорошая музыка нужна детям!
Спасибо за возможность взрослым окунуться в любимую книгу и почувствовать себя ребенком! Низкий поклон администрации Центра русской культуры и организаторам проекта, что смогли пригласить семьи детей с особыми потребностями на премьеру и предоставили удобные и комфортные места в зале. В заключении обычно пишут самые важные слова и пожелания. Наши семьи прислали много добрых слов после премьеры, но достаточно процитировать слова одной нашей мамы, в них есть всё: „Спасибо огроменное, за возможность попасть в детство, прочувствовать все переживания за героев, радоваться вместе с ребёнком. Артисты прекрасные, музыкальное сопровождение — магия! Сын замирает просто, когда начинается представление и полностью погружается в происходящее на сцене. Для нас это очень ценно. Хотя обычно он и 5 минут не сидит на месте, не сосредотачивается и шумит, поэтому мы не рисковали ходить в кино и театры. Вы нам подарили возможность быть на представлении в окружении таких же деток, где не делают замечаний за шум и лишние движения. Спасибо!“