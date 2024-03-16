ФОТО | В Таллинне в Центре русской культуры с успехом прошла премьера детской оперы "Волшебник Изумрудного города"

Достичь компромисс театру и музыке помогает безусловный авторитет автора идеи создания детской оперы, композитора Владимира Игнатова. Он ясно видит вершину, к которой стремится сам и хочет вывести к ней всех юных зрителей. Каждую постановку маэстро лично за роялем, безупречно одет, словно пришёл на самую важную встречу в своей жизни! Творческий заряд созидания передается от него не только исполнителям, но всем окружающим.

Надо отметить, что постоянный автор текстов, поэтесса Елена Ларина, уже знает возможности участников оперы, что любят дети, и умудряется легким поэтическим словом фигурно пересказать самые объемные любимые детские книги так, что юным артистам хочется это сыграть и спеть!

Даже на фотографиях чувствуется дружная атмосфера, царившая на сцене! Надо помнить, что участники проекта все из разных коллективов, привыкшие исключительно к своим педагогам и имеющие свой опыт самостоятельных выступлений. Участвуя в проекте, им приходится подстраиваться и учиться новому, развивать новые творческие стороны в себе.

Зрители, ожидающие новый праздник настоящей живой музыки, не разочаровались и были приятно удивлены. Организаторы рискнули и не прогадали, поставив на роль главной героини совсем юную кроху — Алину Носову. Всё представление, от начала до конца, она была на сцене, пела и живо увлекала за собой огромный зал! В финальной схватке Алина самоотверженно сражалась со злой волшебницей, и дети из зала громко поддерживали героиню. Девочка старалась так сильно, что микрофон улетел в другой конец сцены. Алина ни на минуту не растерялась, не убежала за кулисы, а спокойно одела туфельки, и только потом самостоятельно справилась с техникой. Такая уверенность юный актрисы — это знак высшей оценки всей команде актеров, музыкантов и организаторов! Браво творчеству, где дети и взрослые работают наравне и с взаимным уважением друг к другу.

Декорации и костюмы для постановок детской оперы придумывала и шила всегда художник Ксения Харкмаа. Ее работы всегда узнаваемо оригинальны, но в этот раз сценическое оформление стало дополнительным главным героем сказки. Ксения невероятно точно передала каждый образ не только внешне, но и сумела подчеркнуть характер персонажей.

Фотографии не могут передать размер, но представляете чувства юных зрителей, когда они увидели на сцене движется что-то страшное и практически до потолка ростом? А какой при этом мягкий и пушистый вышел Лев? Конечно, ему сложно с сиреневой гривой испугать других и не мечтать о Смелости!

Тотошка безусловно получился милым, Страшила в потрясающей шляпе — неуклюжим. Целые отряды Летучих Обезьян, Жевунов и Стражников тоже требовали внимания художника. Полсотни оригинальных костюмов и каждым хочется восхищаться!

Но, вероятно, если бы детям разрешили сфотографироваться с кем-то из участников оперы, то все бы выбрали Железного Дровосека с его огромным Сердцем. Это тот случай, когда костюм соединяет персонажа с живым актером, и кажется, что Сергей Пилипенко таким родился и останется уже навсегда!

С первой детской оперы Центра русской культуры прошло уже несколько лет. За это время сцена и оборудование пережили сильное обновление. Ушли проблемы со звуком и голос каждого участника со всеми нюансами стало возможным донести до зрителя. Плюс, в данной постановке световые эффекты сыграли важную роль, чтобы погрузить не только сцену, но и весь зрительный зал в атмосферу сказки. Дым, яркие лазерные лучи и насыщенные цвета подсветки создавали реальное волшебство вокруг героев, расставили акценты и надолго останутся в памяти юных зрителей! Спасибо большое всем, кто верит, что хорошая музыка нужна детям!

Спасибо за возможность взрослым окунуться в любимую книгу и почувствовать себя ребенком! Низкий поклон администрации Центра русской культуры и организаторам проекта, что смогли пригласить семьи детей с особыми потребностями на премьеру и предоставили удобные и комфортные места в зале. В заключении обычно пишут самые важные слова и пожелания. Наши семьи прислали много добрых слов после премьеры, но достаточно процитировать слова одной нашей мамы, в них есть всё: „Спасибо огроменное, за возможность попасть в детство, прочувствовать все переживания за героев, радоваться вместе с ребёнком. Артисты прекрасные, музыкальное сопровождение — магия! Сын замирает просто, когда начинается представление и полностью погружается в происходящее на сцене. Для нас это очень ценно. Хотя обычно он и 5 минут не сидит на месте, не сосредотачивается и шумит, поэтому мы не рисковали ходить в кино и театры. Вы нам подарили возможность быть на представлении в окружении таких же деток, где не делают замечаний за шум и лишние движения. Спасибо!“