„Новая реальность дала большую встряску и огромный стимул меняться“. Как знаменитые артисты живут в Литве после эмиграции из России

Андрей Меньшиков рассказал Delfi, что до своей эмиграции в Литве никогда не жил, но несколько раз был в этой стране в детстве — здесь у него живет двоюродная тетя. При этом особенной разницы между "жить и быть в гостях" после переезда из Москвы в Вильнюс он не ощущает: "Кроме того, что не встретиться с московскими друзьями в личной встрече". "Но, честно говоря, и живя в Москве, мы, обычно, ограничиваемся интернет-общением, а личное переносим на неопределенный срок, — говорит музыкант. — И я заметил, что со многими, кого не видел тысячу лет, оказалось проще встретиться здесь, в Европе".

Спустя несколько месяцев после переезда из России артист начал делать свои первые концерты в Литве и других странах Европы, планировать гастрольные туры и участвовать в совместных проектах с российскими музыкантами в эмиграции. В конце прошлого года Лигалайз снялся в фильме-концерте режиссера Ромы Либерова "Мы есть" — для него артист записал жизнеутверждающую песню "Люди любят". Сейчас музыкант пишет песни для очередного альбома и пытается строить жизнь и карьеру в новой стране.

По мере того, как репрессии в России усиливались, музыкант все яснее осознавал, насколько опасно оставаться в стране, которая ведет захватническую войну с соседями и преследует своих граждан за инакомыслие. Накануне своего отъезда Лигалайз выпустил антивоенный клип "Мир!! Вашему!! Дому!!!" с видеорядом из кадров войны в Украине и словами "Мир — экстремистское слово, когда лупят бомбами во дворы знакомых". Примерно тогда же он дал интервью журналисту Юрию Дудю, которое набрало в Youtube более четырех миллионов просмотров. В нем Андрей Меньшиков подробно объяснил свое решение уехать из России и снова раскритиковал действия российской власти по отношению к Украине и собственному народу.

Российский рэп-исполнитель, продюсер и автор песен Андрей Меньшиков, известный как Лигалайз, покинул Россию в июле 2023 года — спустя год и четыре месяца с начала вторжения российских войск в Украину. Из-за открытой антивоенной и антипутинской позиции выступления артиста в России блокировали, причем концерты попадали под запреты до февраля 2022 года.

Лигалайз считает, что его психологический комфорт в новой стране связан прежде всего с гостеприимством и дружелюбием литовцев. "Думаю, с моими гастролями, которые непрерывны в моей жизни уже лет тридцать, я научился везде чувствовать себя дома, — говорит артист. — Но Вильнюс очень гостеприимный, теплый эмоционально, и, по-моему, я не встретил здесь ни одного злого человека. Совершенно не могу вспомнить случай какого-то неприятного общения, не уверен, что такое со мной происходило раньше. При этом очень важно, что здесь у меня появились настоящие друзья в каждодневной жизни".

Поворотным моментом, благодаря которому Лигалайз стал ощущать Вильнюс близким для себя, музыкант считает свой первый здесь сольный концерт в декабре 2023 года: "Он прошел великолепно, было много взаимной любви, уважения".

Сейчас Лигалайз занят изучением истории и культуры Литвы. "Тонкости культуры нужно узнавать, конечно, многие исторические нюансы мне пока неизвестны, — говорит артист. — Но как-то я научился быть открытым миру и своим почти везде, где был". За несколько месяцев жизни в Вильнюсе Лигалайз успел овладеть базовыми фразами на литовском языке, но в ближайшее время собирается записаться на языковые курсы. В то же время Андрей Меньшиков намеревается развивать в Литве свой музыкальный бизнес и налаживать творческое общение. "Думаю, нужно настроить взаимодействие, выстроить цепочки связей, — рассказывает музыкант. — Мои пока распространены по всему миру и меньше — в городе, где я сейчас живу. Хотя русскоязычных журналистов здесь настолько много, что можно ходить к ним каждый день и не вылезать из эфиров".

В Вильнюсе Лигалайз живет вместе со своей семьей — супругой и сыном. Сейчас родители выбирают ребенку колледж: "Думаем, остаться ли ему учиться в Вильнюсе или продолжить учебу в одной из ближайших стран. Есть интересные варианты". В свободные часы Андрей Меньшиков любит гулять в городских парках "Вингис»" и "Сады Бернардинов", эти места, как он говорит, вдохновляют его на творчество.