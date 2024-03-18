Художник-пророк готов рыть могилы в России

- Абсолютно не было. Никакого. Когда мне показали постановление, из-за чего обыск, я читал и не мог понять, потому что там вообще нет никакого состава преступления. Там просто написано следующее: "По поводу Верзилова возбуждено дело об измене родине". Это дело было положено в архив, но его опять вытащили - и теперь хотят выяснить, существует ли какая-то система, какие-то люди, которые с этим Верзиловым связаны по Москве. Я никакого отношения к Верзилову (Петр Верзилов. - Ред.) никогда не имел, один раз его видел издалека. В общем никак с ним не пересекался. Я не знаю, какой он, наверное, важный активист, но его художественные достижения довольно сомнительны, на мой взгляд.

Помимо следователя и профессионалов с автоматами, которые выполняют роль боевиков, там было еще два человека, которые не при погонах. Это были вообще очень странные люди, которые несли идеологическую хрень: "Мы строим новую империю, ты против империи". Было впечатление, что это какие-то активисты правых партий. Они в основном говорили, пытались унижать, издевались над искусством, комментировали все в неприятных названиях.

Обыск был у меня дома, где мы живем вместе с женой Светланой Басковой (известный российский режиссер, в 2013 году на Берлинале была представлена ее работа "За Маркса...". - Ред.). Я опишу, как он проходил. 6 утра, звонок в дверь, человек говорит, что он пришел газ проверять. Конечно, странно, что в 6 утра пришли газ проверять, но, думаю, мало ли, авария какая-то. Я открываю дверь - и на меня набрасываются эти: с автоматами, в форме, черные все, лица закрыты. Носом в пол, руки за голову. Жену вытащили из постели полуголую, тоже носом в пол. Такой, по сути, жест устрашения. Потом подняли, начался обыск, они забрали компьютеры. Был еще сам следователь. Молодой парень, который вел себя крайне толерантно и воспитанно.

Анатолий Осмоловский: Нет, я не готовил художественную акцию, хотя у меня были мысли и идеи, но я не собирался их воплощать.

DW поговорила с художником и акционистом в пятницу, 15 марта, - в день, когда в России начались президентские выборы.

По России за несколько дней до президентских выборов прокатилась волна обысков у художников. 12 марта обыски прошли в Москве у художника Анатолия Осмоловского, одного из самых известных российских акционистов. На следующий день после обыска Анатолий покинул страну.

"Будут раскручивать большой процесс по художникам в России"

- В интервью вы часто говорите, что Берлин - ваш любимый город. Почему?

- Я там много раз был. Он очень динамичный город. Атмосфера прекрасная. Вообще, мне кажется, Германия - самая свободная страна Европы. Может, вам это покажется странным, но у меня такое чувство. Я был во всех странах Европы, но в Германии это чувствуется на уровне воздуха, и это чувство многократно подтверждалось. В Великобритании атмосфера мне показалась высокомерной.

- Вы покинули страну на следующий день после обыска. Какие у вас сейчас планы, мысли?

- Все, конечно, полностью поменялось. Во-первых, я пока без контактов, без компьютера. Пытаюсь все восстановить. Я планирую подавать в Германии на гуманитарную визу. Я думаю, что они (власти в России. - Ред.) сейчас будут раскручивать большой процесс по художникам в России. Думаю, эти массовые обыски сделаны не просто так. Они будут делать какое-то большое показательное дело, мне так кажется. Есть опасения. Тогда понятно, почему они обыскали 26 человек, хотя говорят, что их значительно больше, так как многие просто не говорят об этом, потому что ты подписываешь бумагу о неразглашении информации.

"С танками у меня был антивоенный пафос"

- Анатолий, я бы хотела вспомнить о вашем творчестве и немного отвлечься от темы обысков. Когда вы представили общественности свою работу "Украинка", вы в интервью российским СМИ говорили, что это было совпадение с событиями, которые развернулись потом в 2014 году. Валяющиеся куски тела. Но! Вы и в Кассель на documenta привезли танки. Получается, вы - художник-пророк… Теперь мы видим эти танки в Европе. Это интуиция?

- Не знаю. С танками у меня был антивоенный пафос. Это были танки без стволов. Это были башни танков. Я хотел, чтобы зрители увидели в этом какую-то эстетику - такая конструктивистская эстетика. Я хотел обратить внимание на геометрическую красоту.