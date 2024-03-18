Дэвид Бекхэм в резиновых сапогах насмешил видео с курицами на ферме: „С моими детишками“

Так, на своей странице в Instagram муж Виктории Бекхэм опубликовал забавное видео с курицами на ферме и поблагодарил возлюбленную за вдохновение. В кадре спортсмен в резиновых сапогах идет между грядками, а за ним в это время бегут куры и петух, которых, кстати, подарила ему жена еще на Рождество.