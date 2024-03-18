Ивлеева ответила на шутки Киркорова: „Та самая дверь“

Для многих звезд российского шоу-бизнеса 20 декабря 2023 года жизнь разделилась на „до“ и „после“. Именно тогда в столичном клубе „Мутабор“ состоялась скандальная голая вечеринка Насти Ивлеевой. Общественное порицание, отмена концертов и разрыв контрактов — об этих последствиях Лолита, Киркоров, Билан и многие другие гости скандального мероприятия будут помнить еще долго.

Многие из них после мероприятия поспешили осудить праздник блогерши. Например, Киркоров сразу же открестился от дружбы с блогершей, а позже записал видеообращение к своим поклонникам и отметил, что заглянул на вечеринку, но ушел сразу после того, как разобрался в происходящем.

„В жизни каждого бывают моменты, когда зашел не в ту дверь“, — отметил король российской эстрады, открыв настоящий не иссякающий источник шуток и мемов.

И если Лолита, Филипп Бедросович и Билан уже смогли вернуться на экраны и постепенно возвращаются к привычному образу жизни, то „виновница торжества“ пока не смогла преодолеть общественный хейт.

Однако, судя по всему, Настя унывать не собирается — у себя в Телеграм-канале 33-летняя блогерша разместила снимок с избирательного участка и подписала: „Та самая дверь“, намекнув на фразу своего бывшего друга.

И если Филипп Киркоров сразу открестился от дружбы с Ивлеевой, то другая гостья скандального ивента, Лолита, наоборот всячески защищает Настю и не спешит винить ее во всех бедах.

„Мы общаемся все, не часто. Каждый друг другу позвонил и спросил: ’’ну ты как? ’’ Первой позвонили мне. Настя очень чувствовала свою вину, хотя она является лицом вечеринки, а не ее организатором. Если бы правила были, ни один из нас их никогда бы не нарушил. Если бы сказали — ребят, такая ситуация, шумные посиделки запрещены. Мы бы никогда не собрались. Но мы понимаем, что мы получили серьезно и по делу“, — рассказала в недавнем интервью Лолита.