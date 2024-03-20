В Вильнюсе ночной клуб дискриминировал посетителей по расовому признаку

Инцидент произошел в октябре 2023 года в столичном ночном клубе Rumor Lounge. В клуб пришла компания из четырех друзей, двое из них - чернокожие из Камеруна и Нигерии.

В жалобе было сказано, что они пришли отпраздновать день рождения одного из друзей. "Был вечер воскресного дня, людей в клубе было немного. Мы танцевали около часа после чего к нам подошел охранник и попросил покинуть клуб. Якобы из-за того, что от наших друзей из Африки неприятно пахло", – указал мужчина, написавший жалобу.

"Очень странно, что из четверых друзей выбирают двоих чернокожих, а других не выставляют. Мы считаем, что это было ничто иное, как дискриминация по цвету кожи", – убежден автор жалобы.

Через несколько дней он сам ездил в клуб и пытался прояснить ситуацию. Однако в заявлении сказано, что директор клуба сказал, что "подобное может случиться с каждым из нас и нечего делать из мухи слона".

Служба контролера равных возможностей просила представителей клуба Rumor Lounge уточнить обстоятельства, указать на каком основании людей выставили из клуба, представить правила клуба, но никакой реакции не последовало. Клуб не ответил ни на один из трех запросов службы.

"Поскольку клуб не доказал, что принцип равных возможностей не был нарушен, во время расследования мы опирались на данные заявителя. А согласно этим данным, был нарушен принцип равных возможностей, запрещающий дискриминацию по расовому признаку", – сказала юрист службы Рената Ванагелене.

По ее словам, подобные жалобы поступают редко, но это не значит, что такой проблемы в Литве не существует. "Вероятно, люди просто редко обращаются с жалобами, не знают обо всех возможностях и существующей помощи. Если бы не активность друзей потерпевших, то, вероятно, и об этом случае мы бы не узнали", – предположила Ванагелене.