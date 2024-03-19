Яна Чурикова возмутилась поведением известной звезды "Фабрики звезд“ после слов о неудачной карьере

«Я общалась с директором артистки, мы уже даже выбирали песни. Месяцы ушли на то, что сначала артистка не может, потому там какие-то проблемы. Я говорила: «Приходи, расскажи свою версию событий, объясни, где я не права, спой, люди хотят услышать твой вокал», — вспомнила Чурикова.

Она уточнила, что Терлеева обиделась на нее из-за слов о неудачно сложившейся после телешоу карьере. Телеведущая указала, что многие поклонники бывшей «фабрикантки» раскритиковали артистку за нежелание прийти к Чуриковой на интервью, Терлеевой даже пришлось закрыть комментарии на своей странице. Тем не менее артистка так и не решилась выступить на шоу телеведущей, после чего Чурикова прекратила попытки достучаться до звезды, пишет Gazeta.ru.

«Я должна была стучать дальше в закрытую дверь? Что я должна была сделать? Униженно валяться в ногах и говорить: «Нет, ты великая, давай все-таки споем». Я считаю — нет», — резюмировала она.

Ранее Mia Boyka сняла маску Арлекина после разоблачения на телешоу.