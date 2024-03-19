"Я люблю свою семью, но они убийцы“. Комик Андрей Айрапетов выпустил концептуальный концерт
29 февраля стендап-комик Андрей Айрапетов выложил на своем YouTube-канале запись концерта „Позорище“. Это видео, снятое в Алматы, набрало больше миллиона просмотров за две недели. 27-летний Айрапетов рассказывает об отношениях с отцом, который, в отличие от самого комика, поддерживает войну, о прадеде, сидевшем в тюрьме, и о собственных попытках отличаться от семьи. Концерт устроен как театральный спектакль — с живой музыкой, декорациями и видео. Критик Антон Хитров рассказал изданию Meduza, почему „Позорище“ — знаковый проект для русскоязычной комедии.
Фанаты Андрея Айрапетова регулярно цитируют две его шутки из сольного концерта «Запрос на искренность». Одна — о слишком серьезном отношении к себе. Репетируя на сцене собственные похороны, комик торжественно произнес: «Сколько же он плакал, чтобы мы смеялись». Другая — о взрослении. Когда Андрей был маленький, его все время просили ходить потише. Только переехав в отдельную квартиру, он понял: «Всю жизнь это не я топал, а ваш пол скрипел». Удачный афоризм даже попал на мерч комика.
Сепарация
Персональный бренд Айрапетова очерчен этими двумя шутками. Главные сюжеты в его стендапе — собственная хрупкость и сепарация от семьи. Комик вырос в Пермском крае, в маленьком промышленном городе Чернушка. Провинциальное детство обеспечило его не только комедийным материалом, но и темами для психотерапии. Андрей не выглядит человеком, который ощущает себя своим в глубинке. Он уязвим, не стесняется слез и признается, что любит себя жалеть. Как раз на последнее намекает его шуточная эпитафия самому себе.
Новый концерт «Позорище» одновременно похож и не похож на другие выступления комика. Айрапетов по-прежнему кажется хрупким и рефлексирующим, все так же разбирается с чувствами к родственникам, но в его стендапе появились обобщения, которых не было раньше, и приемы, редкие для российской комедии в целом. У себя в инстаграме комик написал, что «Позорище» подытоживает первый этап его карьеры и что в будущем он хочет шутить как-то иначе. Он прав: в этом направлении лучше уже вряд ли получится.
«Позорище» — первый концерт, который Айрапетов записал в эмиграции. Два года назад он подписал письмо комиков против войны (всего там больше 260 имен). А полтора года назад уехал в Казахстан и в первые же недели выложил остроумный монолог «Обыкновенный туризм» о новом быте российских мужчин, бежавших от мобилизации. Сейчас Айрапетов ездит в туры по Центральной Азии и Южному Кавказу, записывает вместе со своими зрителями импровизационное шоу «Книга жалоб», ведет подкаст «Сладкая жизнь» и устраивает видеотрансляции. Последний на сегодня стрим комик организовал в поддержку центра «Насилию.нет», которому банк «Тинькофф» без предупреждения отключил переводы.
О чем «Позорище»? О классической музыке и авторском кино — новых увлечениях Айрапетова, которых не разделяют его родственники и к которым он сам еще толком не привык. Об отце, обожающем Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», а сына зовущем фашистом в пьяных голосовых сообщениях. О прадеде-баянисте, который был образцом настоящего мужчины для всей семьи, хоть и заслуженно сидел в тюрьме (за что — лучше узнать из концерта). А еще — об отношениях со страной, развязавшей войну.
Айрапетов продолжает говорить о сепарации, но речь теперь идет не только о родных. Вернее, в основном о них, но все сказанное комиком невозможно не переложить на Россию. «Протерлось колесо, заржавели спицы. Я люблю свою семью, но они убийцы», — комик пропевает этот куплет на манер заунывной народной песни, намекая, что при всех «но» не может отстраниться от собственной «русскости».
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