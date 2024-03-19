Шоубиз
19.03.2024, 14:15

"Я люблю свою семью, но они убийцы“. Комик Андрей Айрапетов выпустил концептуальный концерт

 
ФОТО: Ekraani kuvatõmmis, Youtube

29 февраля стендап-комик Андрей Айрапетов выложил на своем YouTube-канале запись концерта „Позорище“. Это видео, снятое в Алматы, набрало больше миллиона просмотров за две недели. 27-летний Айрапетов рассказывает об отношениях с отцом, который, в отличие от самого комика, поддерживает войну, о прадеде, сидевшем в тюрьме, и о собственных попытках отличаться от семьи. Концерт устроен как театральный спектакль — с живой музыкой, декорациями и видео. Критик Антон Хитров рассказал изданию Meduza, почему „Позорище“ — знаковый проект для русскоязычной комедии.

Фанаты Андрея Айрапетова регулярно цитируют две его шутки из сольного концерта «Запрос на искренность». Одна — о слишком серьезном отношении к себе. Репетируя на сцене собственные похороны, комик торжественно произнес: «Сколько же он плакал, чтобы мы смеялись». Другая — о взрослении. Когда Андрей был маленький, его все время просили ходить потише. Только переехав в отдельную квартиру, он понял: «Всю жизнь это не я топал, а ваш пол скрипел». Удачный афоризм даже попал на мерч комика.

Сепарация

Персональный бренд Айрапетова очерчен этими двумя шутками. Главные сюжеты в его стендапе — собственная хрупкость и сепарация от семьи. Комик вырос в Пермском крае, в маленьком промышленном городе Чернушка. Провинциальное детство обеспечило его не только комедийным материалом, но и темами для психотерапии. Андрей не выглядит человеком, который ощущает себя своим в глубинке. Он уязвим, не стесняется слез и признается, что любит себя жалеть. Как раз на последнее намекает его шуточная эпитафия самому себе.

Новый концерт «Позорище» одновременно похож и не похож на другие выступления комика. Айрапетов по-прежнему кажется хрупким и рефлексирующим, все так же разбирается с чувствами к родственникам, но в его стендапе появились обобщения, которых не было раньше, и приемы, редкие для российской комедии в целом. У себя в инстаграме комик написал, что «Позорище» подытоживает первый этап его карьеры и что в будущем он хочет шутить как-то иначе. Он прав: в этом направлении лучше уже вряд ли получится.

«Позорище» — первый концерт, который Айрапетов записал в эмиграции. Два года назад он подписал письмо комиков против войны (всего там больше 260 имен). А полтора года назад уехал в Казахстан и в первые же недели выложил остроумный монолог «Обыкновенный туризм» о новом быте российских мужчин, бежавших от мобилизации. Сейчас Айрапетов ездит в туры по Центральной Азии и Южному Кавказу, записывает вместе со своими зрителями импровизационное шоу «Книга жалоб», ведет подкаст «Сладкая жизнь» и устраивает видеотрансляции. Последний на сегодня стрим комик организовал в поддержку центра «Насилию.нет», которому банк «Тинькофф» без предупреждения отключил переводы.

О чем «Позорище»? О классической музыке и авторском кино — новых увлечениях Айрапетова, которых не разделяют его родственники и к которым он сам еще толком не привык. Об отце, обожающем Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», а сына зовущем фашистом в пьяных голосовых сообщениях. О прадеде-баянисте, который был образцом настоящего мужчины для всей семьи, хоть и заслуженно сидел в тюрьме (за что — лучше узнать из концерта). А еще — об отношениях со страной, развязавшей войну. 

Айрапетов продолжает говорить о сепарации, но речь теперь идет не только о родных. Вернее, в основном о них, но все сказанное комиком невозможно не переложить на Россию. «Протерлось колесо, заржавели спицы. Я люблю свою семью, но они убийцы», — комик пропевает этот куплет на манер заунывной народной песни, намекая, что при всех «но» не может отстраниться от собственной «русскости».

Далее читайте на Meduza.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии