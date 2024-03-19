"Я люблю свою семью, но они убийцы“. Комик Андрей Айрапетов выпустил концептуальный концерт

Фанаты Андрея Айрапетова регулярно цитируют две его шутки из сольного концерта «Запрос на искренность». Одна — о слишком серьезном отношении к себе. Репетируя на сцене собственные похороны, комик торжественно произнес: «Сколько же он плакал, чтобы мы смеялись». Другая — о взрослении. Когда Андрей был маленький, его все время просили ходить потише. Только переехав в отдельную квартиру, он понял: «Всю жизнь это не я топал, а ваш пол скрипел». Удачный афоризм даже попал на мерч комика.

Сепарация

Персональный бренд Айрапетова очерчен этими двумя шутками. Главные сюжеты в его стендапе — собственная хрупкость и сепарация от семьи. Комик вырос в Пермском крае, в маленьком промышленном городе Чернушка. Провинциальное детство обеспечило его не только комедийным материалом, но и темами для психотерапии. Андрей не выглядит человеком, который ощущает себя своим в глубинке. Он уязвим, не стесняется слез и признается, что любит себя жалеть. Как раз на последнее намекает его шуточная эпитафия самому себе.

Новый концерт «Позорище» одновременно похож и не похож на другие выступления комика. Айрапетов по-прежнему кажется хрупким и рефлексирующим, все так же разбирается с чувствами к родственникам, но в его стендапе появились обобщения, которых не было раньше, и приемы, редкие для российской комедии в целом. У себя в инстаграме комик написал, что «Позорище» подытоживает первый этап его карьеры и что в будущем он хочет шутить как-то иначе. Он прав: в этом направлении лучше уже вряд ли получится.