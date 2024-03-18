„Выглядела счастливой и здоровой“: Кейт Миддлтон впервые после операции заметили на публике вместе с принцем Уильямом

Любимицу британцев в последний раз видели на публике в конце декабря прошлого года. В середине января Кейт сделали операцию на брюшной полости, из-за которой она ушла в долгосрочный отпуск. Спустя почти три месяца после исчезновения Миддлтон появилась на любимом фермерском рынке вместе с 41-летним принцем Уильямом. Торговые ряды находятся в пяти минутах езды от дома пары – коттеджа Аделаиды на территории Виндзорского замка.

Супруги заехали на рынок после того, как отвезли детей, 10-летнего Джорджа, 8-летнюю Шарлотту и 5-летнего Луи на спортивные секции. „После всех ходивших слухов я был ошеломлен, увидев их там. Кейт ходила по магазинам с Уильямом. Она хорошо выглядела, была счастливой, здоровой и расслабленной. Детей с ними не было, но это такой хороший знак, что она уже достаточно здорова для того, чтобы пройтись по магазинам“, — отметил инсайдер.

Королевскую пару всегда сопровождают телохранители, которые готовы предупредить нежелательную съемку. В этот раз свидетелям прогулки Кейт и Уильяма тоже не удалось сделать фото, в соответствии с их просьбой о конфиденциальности на тот период, пока принцесса Уэльская восстанавливается после операции. Однако публичное появление Кейт является обнадеживающим признаком того, что она делает первые шаги к возвращению к своим обязанностям.

Кенсингтонский дворец утверждает, что жена наследника престола вернется к работе после католической Пасхи, которая в этом году отмечается 31 марта. Возможно, что Миддлтон вместе с мужем и детьми появится на ежегодной утренней службе в пасхальное воскресенье в часовне Святого Георгия в поместье Виндзор. «Подтверждения этого пока не было, так что все утверждения являются предположениями», — цитирует The Sun чиновников дворца.

Принцесса Уэльская намерено вернуться к общественным обязанностям после 17 апреля, когда ее дети пойдут в школу Ламбрук после пасхальных каникул. Исчезновение Кейт из публичного поля уже вызвало множество слухов, которые усугубились из-за скандала с поддельным портретом с детьми. Фото Кейт и Уильяма на заднем сидении автомобиля тоже вызвало подозрения в фотошопе. Более того, циркулируют слухи об изменах принца Уильяма и проблемах в королевском браке.