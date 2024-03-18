ФОТО | Фанат Свинки Пеппы? Раймонд Кальюлайд сделал необычную татуировку(4)
Для депутату Рийгикогу и социал-демократа Раймонда Кальюлайда татуировки - вещь не новая. У политика на руках уже есть несколько тату. Недавно он сделал еще одну, которая на первый взгляд может удивить.
Новая татуировка Кальюлайда - мультяшный динозаврик на плече. Это персонаж из мультика „Свинка Пеппа“.
Как пишет Õhtuleht, у политика еть традиция - делать на теле татуировки в честь важных событий из жизни или своих близких. Новая татуировка политика - в честь его маленького сынишки, поэтому неудивительно, что он выбрал динозавра из мультфильма.
„Если родившуюся в 2020 году дочь Ийду символизирует медвежонок, то рождение сына Теодора, которому скоро исполнится год, будет означать маленький веселый динозаврик“, - сообщил Кальюлайд. Автор татуировки - Эйли Лепик-Каннельмяэ из тату-студии Tindipink, которая сделала многие татуировки на теле политика.