Легендарный британский МС и рэпер Диззи Раскал будет зажигать в Таллинне в Вальпургиеву ночь

Долгожданный альбом Диззи Раскала „Don’t Take It Personal“ был представлен на суд слушателей в феврале этого года. Одновременно с новым альбомом вышел и очередной сингл Диззи под названием „How Did I Get So Calm“, великолепно демонстрирующий безграничный талант и музыкальные способности этого исполнителя. Диззи Раскалу довелось сотрудничать с такими знаменитостями, как Кельвин Харрис, Робби Уильямс, will.i.am и многими другими.