Легендарный британский МС и рэпер Диззи Раскал будет зажигать в Таллинне в Вальпургиеву ночь
Легенда британской музыки Диззи Раскал выступит в Таллинне на площадке Helitehas в Вальпургиеву ночь, 30 апреля 2024 года. Зрители услышат как старые хиты, так и треки с нового альбома „Don’t Take It Personal“. Впервые у эстонских фанатов появится уникальная возможность своими глазами увидеть родоначальника грайма.
Долгожданный альбом Диззи Раскала „Don’t Take It Personal“ был представлен на суд слушателей в феврале этого года. Одновременно с новым альбомом вышел и очередной сингл Диззи под названием „How Did I Get So Calm“, великолепно демонстрирующий безграничный талант и музыкальные способности этого исполнителя. Диззи Раскалу довелось сотрудничать с такими знаменитостями, как Кельвин Харрис, Робби Уильямс, will.i.am и многими другими.
Диззи Раскал считается родоначальником грайма – начиная с выхода его дебютного альбома „Boy ind a Corner“ в 2003 году он постоянно ломает правила и раздвигает границы британской музыки. Во время выхода первого альбома Диззи было всего 18 лет, но он смог навсегда изменить музыкальный ландшафт Великобритании. Этот альбом имел совершенно уникальное звучание – никто прежде не делал ничего подобного. Рокочущие биты, присутствие эстетики лоу-фай, лирический дар, при помощи которого исполнителю удалось передать мысли нервные, умные мысли обманувшегося ранимого молодого человека с параноидальными наклонностями. Это был саунд будущего, саунд одобрения критиков и музыкальных наград.
Диззи Раскал появился на свет 18 сентября 1984 года в Лондоне, при рождении получив имя Боуз Дилан Квабена Миллз. Юность будущего музыканта была несладкой (именно с той поры к нему приклеилась кличка Rascal – пройдоха, мошенник), но благодаря своему упертому характеру и увлеченности творчеством он смог превратиться из трудного подростка в мировую знаменитость.
Его последняя пластинка демонстрирует его в лучшем виде: в ней с бесподобной легкостью объединяются разные британские жанры. Артист старается делать максимально честную музыку, используя биты, которые ему по-настоящему нравятся, рассказывая истории с максимальной точностью и создавая музыку, действительно близкую сердцу. Диззи стремится делать лучшие альбомы, на которые он способен, и он старается вести чистую жизнь, чтобы сосредоточиться на творчестве.
„Я мог бы вести праздный образ жизни – пить, курить, употреблять наркотики – и у меня в любом случае все было бы хорошо. Потому что в понимании рок-н-ролла люди считают, что это классно. Но я хочу быть сосредоточенным. У меня довольно скучная жизнь, если говорить честно“, – сказал Диззи в одном из интервью в 2017 году. – „Я долго занимаюсь музыкой. За это время много людей пришло и ушло… Я а стабильно остаюсь в игре, и это важно“.
Диззи Раскал имеет множество наград, включая престижную Mercury Prize, пять раз его синглы становились „номер один“ в Великобритании – этим он закрепил за собой статус настоящей музыкальной иконы.
Поскольку концерт легендарного Диззи Раскала выпадает на 30 апреля, его эстонские поклонники смогут спокойно отдохнуть, ведь на следующий день в Эстонии государственный праздник.
Не упустите возможность побывать на живом концерте Диззи Раскала в Helitehas в Таллинне 30 апреля 2024 года. Члены клуба Live Nation Estonia уже могут приобретать себе билеты. Открытая продажа начнется в 11 часов 19 марта в интернет-магазине и пунктах продажи Piletilevi.