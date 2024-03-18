Легендарный британский МС и рэпер Диззи Раскал будет зажигать в Таллинне в Вальпургиеву ночь

Долгожданный альбом Диззи Раскала „Don’t Take It Personal“ был представлен на суд слушателей в феврале этого года. Одновременно с новым альбомом вышел и очередной сингл Диззи под названием „How Did I Get So Calm“, великолепно демонстрирующий безграничный талант и музыкальные способности этого исполнителя. Диззи Раскалу довелось сотрудничать с такими знаменитостями, как Кельвин Харрис, Робби Уильямс, will.i.am и многими другими.

Диззи Раскал считается родоначальником грайма – начиная с выхода его дебютного альбома „Boy ind a Corner“ в 2003 году он постоянно ломает правила и раздвигает границы британской музыки. Во время выхода первого альбома Диззи было всего 18 лет, но он смог навсегда изменить музыкальный ландшафт Великобритании. Этот альбом имел совершенно уникальное звучание – никто прежде не делал ничего подобного. Рокочущие биты, присутствие эстетики лоу-фай, лирический дар, при помощи которого исполнителю удалось передать мысли нервные, умные мысли обманувшегося ранимого молодого человека с параноидальными наклонностями. Это был саунд будущего, саунд одобрения критиков и музыкальных наград.

Диззи Раскал появился на свет 18 сентября 1984 года в Лондоне, при рождении получив имя Боуз Дилан Квабена Миллз. Юность будущего музыканта была несладкой (именно с той поры к нему приклеилась кличка Rascal – пройдоха, мошенник), но благодаря своему упертому характеру и увлеченности творчеством он смог превратиться из трудного подростка в мировую знаменитость.

Его последняя пластинка демонстрирует его в лучшем виде: в ней с бесподобной легкостью объединяются разные британские жанры. Артист старается делать максимально честную музыку, используя биты, которые ему по-настоящему нравятся, рассказывая истории с максимальной точностью и создавая музыку, действительно близкую сердцу. Диззи стремится делать лучшие альбомы, на которые он способен, и он старается вести чистую жизнь, чтобы сосредоточиться на творчестве.