Возобновится сотрудничество Таллиннского камерного оркестра и именитого солиста-скрипача Коли Блахера

„Троекратное в течение сезона сотрудничество с оркестром – это признак довольно-таки близких отношений. Это великолепный коллектив. Фантастическое смешение сильной вовлеченности, музыкального присутствия и в то же время эстонской прохладности, но в хорошем смысле слова“, – говорит о Таллиннском камерном оркестре бывший концертмейстер Берлинского филармонического оркестра Коля Блахер.

Программа предстоящих концертов, по словам Блахера, сделана максимально разнообразной. „Будут струнные и духовые инструменты, романтическая и более новая музыка, классика и барокко“, – рассказывает он.

Четвертая симфония Бетховена, которую Таллиннский камерный оркестр с Блахером исполнят в марте, является одной из ранних симфоний композитора. Блахер отмечает, что молодой Бетховен наполнил произведение уймой настроения и неожиданных поворотов. В программу этого концерта также войдет элегантная чарующая 88-я симфония Гайдна, а также „Concerto funebre“, или „Траурный концерт“ Хартмана, который тот написал после вторжения нацистов в Польшу, выразив скорбь и сокрушение. Эти эмоции актуальны и сегодня“, – говорит Блахер.

В третий раз Коля Блахер вернется в роли солиста и дирижера Таллиннского камерного оркестра 13 июня в Пярнуском концертном доме и 14 июня в концертном зале „Эстония“, где будут исполнены искусная Седьмая симфония Бетховена, романтическая увертюра „Гебриды, или Фингалова пещера“ и первый скрипичный концерт Бруха.

Коля Блахер – музыкант с балтийско-немецкими корнями, до мозга костей берлинец, обучался в престижной Джульярдской школе в Нью-Йорке и с 1993 по 1999 год занимал должность концертмейстера Берлинского филармонического оркестра. Позднее Блахер сотрудничал со многими именитыми оркестрами и дирижерами по всему миру. Последние пять лет он занимается переосмыслением роли солиста и концерты дает в роли солиста и дирижера одновременно.