Культура
18.03.2024, 14:33

Волна фейков: российские журналисты „похоронили“ короля Британии

 
Король Карл III
Король Карл III
ФОТО: Jonathan Brady/WPA-RotaJonathan Brady | Scanpix

Российские СМИ пишут, что король Британии Карл III скончался. Они ссылаются на сайт Букингемского дворца, который ничего не говорил по этому поводу.

„Король Великобритании Карл III скончался, сообщает Букингемский дворец“, — сообщает telegram-канал Mash. Спустя время журналисты написали, что это было фейком.

После этой новости о смерти стали писать и другие СМИ и telegram-каналы. Букингемский дворец никаких комментариев по этому поводу не давал. Спустя несколько минут после волны фейковых новостей сайт лег.

До этого у Карла III был обнаружен рак. Букингемский дворец не уточнял, какая форма онкологии у короля. Карл III стал королем 6 мая 2023 года. В 2024 году он был госпитализирован для лечения простаты.

Ложное сообщение от Mash

Королевский сайт упал

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии