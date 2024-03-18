Волна фейков: российские журналисты „похоронили“ короля Британии

„Король Великобритании Карл III скончался, сообщает Букингемский дворец“, — сообщает telegram-канал Mash. Спустя время журналисты написали, что это было фейком.

После этой новости о смерти стали писать и другие СМИ и telegram-каналы. Букингемский дворец никаких комментариев по этому поводу не давал. Спустя несколько минут после волны фейковых новостей сайт лег.

До этого у Карла III был обнаружен рак. Букингемский дворец не уточнял, какая форма онкологии у короля. Карл III стал королем 6 мая 2023 года. В 2024 году он был госпитализирован для лечения простаты.