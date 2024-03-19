Культура
19.03.2024, 08:01

Событие музыкального сезона! 29 июня на сцене концертного дома Alexela состоится Фестиваль Пуччини

 
Фестиваль Пуччини
Фестиваль Пуччини
ФОТО: Erakogu

В 2024 году исполняется 100 лет со дня смерти великого итальянского композитора. К этой дате приурочена специальная программа Фестиваля Пуччини, которую увидят и таллиннские зрители!

На сцене концертного дома Alexela лучшие произведения Пуччини исполнят именитые солисты Vincenzo Costanzo (тенор) и Marina Medici (сопрано) в сопроовждении Латвийского фестивального Симфонического оркестра под управлением маэстро Jacopo Sipari Di Pescasseroli.

Больше информации и билеты можно найти здесь.

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