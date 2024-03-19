19.03.2024, 08:01
Событие музыкального сезона! 29 июня на сцене концертного дома Alexela состоится Фестиваль Пуччини
ФОТО: Erakogu
В 2024 году исполняется 100 лет со дня смерти великого итальянского композитора. К этой дате приурочена специальная программа Фестиваля Пуччини, которую увидят и таллиннские зрители!
На сцене концертного дома Alexela лучшие произведения Пуччини исполнят именитые солисты Vincenzo Costanzo (тенор) и Marina Medici (сопрано) в сопроовждении Латвийского фестивального Симфонического оркестра под управлением маэстро Jacopo Sipari Di Pescasseroli.
Больше информации и билеты можно найти здесь.