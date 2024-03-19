Международный музыкальный фестиваль: в двух городах Эстонии пройдут вдохновляющие гала-концерты
В память об одном из самых выдающихся дирижеров века Евгения Мравинского, Нарвский городской симфонический оркестр и Департамент культуры Нарвской Городской Управы с 1995 года организуют ежегодный международный музыкальный фестиваль в Нарве и Нарва-Йэсу. Концерт пройдет также и в Таллинне.
В городах Ида-Вирумаа проходят концерты симфонической, камерной и хоровой музыки. Традиционно в рамках фестиваля также проходит концерт в Таллинне. В рамках упомянутого проекта на протяжении десяти лет принимают участие музыканты из Эстонии, России, Финляндии, Швеции, Англии, Германии, Австралии и Эквадора. В рамках фестиваля в Нарвском замке были организованы выставки, а также творческие и научные конференции.
Фестиваль пропагандирует значимость города Нарвы в культурном контексте Ида-Вирумаа, интеграцию эстонской и русской культуры посредством крупных концертов с участием солистов и оркестров, что способствует развитию академической музыкальной культуры в регионе.
Художественный руководитель фестиваля – Анатолий Щура.
Оркестровый Гала-концерт: Две души - скрипка и фортепиано /Музыкальный фестиваль „В Объятиях Классики“ совместно с XXIX фестивалем имени Евгения Мравинского состоится 7 апреля в 19:00 в концертном зале „Эстония“
Солисты:Михаил Булычев-Оксер, фортепиано (США)Мириам Дэвис, скрипка (Великобритания)Симфонический оркестр „В Объятиях Классики“Дирижер – Анатолий Шура (Эстония)
Победители международного музыкального конкурса Vertex:Эйми Вакуи, скрипка (Япония)Джелин Ли, скрипка (Южная Корея/Австрия)Аста Дора Финнсдоттир, фортепиано (Исландия)
В программе:
Бетховен: Концерт для скрипки с оркестром
Чайковский: Концерт для скрипки с оркестром
Рахманинов: Концерт для фортепиано с оркестром No. 2, Аллегро
Алексей Шор: Концерт для фортепиано с оркестром No. 1 - „Книга путешествий“
Алексей Шор: „Морские пейзажи для скрипки с оркестром“.