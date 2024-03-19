Международный музыкальный фестиваль: в двух городах Эстонии пройдут вдохновляющие гала-концерты

В городах Ида-Вирумаа проходят концерты симфонической, камерной и хоровой музыки. Традиционно в рамках фестиваля также проходит концерт в Таллинне. В рамках упомянутого проекта на протяжении десяти лет принимают участие музыканты из Эстонии, России, Финляндии, Швеции, Англии, Германии, Австралии и Эквадора. В рамках фестиваля в Нарвском замке были организованы выставки, а также творческие и научные конференции.