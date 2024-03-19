Фестиваль фильмов о еде отдает дань уважения легендарному ресторану

„Noma и его основатели Рене Редзепи и Клаус Мейер были ценнейшими первопроходцами в новом рассвете скандинавской кухни, и в связи с предстоящим закрытием ресторана в его нынешнем виде мы отдаем дань уважения их десятилетиям работы и вкладу, открывая фестиваль фильмов о еде“, - сказал соучредитель фестиваля Тайви Койтла о Noma, копенгагенском ресторане, который неоднократно завоевывал звание лучшего ресторана мира.

Всего в рамках Фестиваля фильмов о еде будет показано семь вдохновляющих документальных фильмов о мире еды, которые станут пиршеством для глаз как экспертов, так и любителей кулинарии. Среди прочего, в фильме „Ресторан на краю света“ вы сможете увидеть, как переезжает в Гренландию действительно особенный ресторан Koks, познакомиться с кухней первого в мире ресторана в тюрьме InGalera в фильме „Добро пожаловать в тюрьму“ и отправиться в путешествие по Украине в поисках подлинного рецепта национального блюда, супа борщ, в фильме „Борщ. Секретный ингредиент“, - добавила Хелен Салувеэр, соучредитель фестиваля.

Фестиваль фильмов о еде - это уникальный кинофестиваль в странах Северной Европы и Балтии, который успешно дебютировал весной 2019 года. Высококачественные и новые документальные фильмы рассказывают кинозрителям о работе кулинарных гениев, историях лучших ресторанов, инновациях в индустрии, качественном сырье, важности устойчивого развития, вдохновляющих создателях и том, что они делают, а также об уязвимых местах и трудностях. Фестиваль отправляет зрителей в путешествие по местам, закулисьям лучших ресторанов и в глубины души вдохновляющих людей, которые иначе были бы недоступны. Миссия фестиваля - воодушевлять, вдохновлять, повышать осведомленность и поддерживать своими мероприятиями как документальное кино, созданное для конкретного сектора, так и местных производителей и культуру питания в целом.