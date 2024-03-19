„Это изменило мою жизнь“: дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур неизлечимо больна

В своем Instagram девушка поделилась роликом с молодым Брюсом с красной дорожки.

„Скажи, что ты аутист, не говоря, что ты аутист“, — подписала она видео, на котором сидит на руках у отца и трогает его ухо.

Таллуле тогда было десять лет — такое поведение ребенка у обывателей вопросов не вызвало. Наследница звезды рассказала, что узнала о своем диагнозе только прошлым летом и говорит о нем публично впервые.

„Жизнь разделилась на до и после“, — добавила девушка.

Подписчики поблагодарили Таллулу за откровенность и начали делиться своими историями в ответ. Оказалось, что среди фолловеров девушки немало тех, кому поставили такой же диагноз во взрослом возрасте.