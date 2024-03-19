Шоубиз
19.03.2024, 17:03

„Это изменило мою жизнь“: дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур неизлечимо больна

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Таллула Уиллис
Таллула Уиллис
ФОТО: AMY SUSSMAN | Scanpix

Последнее время новостей о состоянии страдающего деменцией Брюса Уиллиса появляется крайне мало. Его дочери и супруга Эмма Хеминг, прежде сообщавшие свежие подробности о «крепком орешке», публикуют лишь архивные фото и видео с ним. Зато на днях о своем здоровье разоткровенничалась 30-летняя Таллула и внезапно выдала, что у нее аутизм.

В своем Instagram девушка поделилась роликом с молодым Брюсом с красной дорожки.

„Скажи, что ты аутист, не говоря, что ты аутист“, — подписала она видео, на котором сидит на руках у отца и трогает его ухо.

Таллуле тогда было десять лет — такое поведение ребенка у обывателей вопросов не вызвало. Наследница звезды рассказала, что узнала о своем диагнозе только прошлым летом и говорит о нем публично впервые.

„Жизнь разделилась на до и после“, — добавила девушка.

Подписчики поблагодарили Таллулу за откровенность и начали делиться своими историями в ответ. Оказалось, что среди фолловеров девушки немало тех, кому поставили такой же диагноз во взрослом возрасте.

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