„Мой жанр не терпит дряхлости“: Валерий Леонтьев завершил музыкальную карьеру

В последний раз исполнитель давал большие концерты около пяти лет назад. Тогда казалось, что он находится в прекрасной физической форме, но спустя какое-то время Валерия Леонтьев понял, что пора уходить с большой сцены.

„Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году на свое 70-летие шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез“, — так артист объяснил свое решение.

К слову, день рождения Леонтьев, проживающий в последние годы в Америке, прилетел отмечать в Москву. Певец искренне поблагодарил поклонников за поддержку и добрые слова. „Я хочу только поблагодарить тех людей, которые поздравляют меня сегодня в Интернете, и все“, — лаконично отметил он.

Напомним, Валерий Яковлевич отдал большой сцене много лет и при этом не скрывал, что порой у него возникали депрессивные состояния из-за творческого кризиса. В одно время Леонтьев пытался лечить душевную боль спиртным, но это ни к чему хорошему не привело.

„Сколько раз мне хотелось отгородиться от всего внешнего мира лет на пять-семь! Я ложился, поворачивался лицом к стене, но через пару часов вскакивал и работал дальше. Было время, когда я пытался лечиться от депрессии алкоголем. К счастью, быстро сообразил, что до добра это не доведет, и, чтобы заставить себя остановиться, четыре года отказывался даже от глотка шампанского“, — откровенничал исполнитель.

Валерий Леонтьев запомнился миллионам зрителей в образе яркого эксцентричного исполнителя, покорителя женских сердец Казановы, однако за кулисами он был совершенно другим. „Оставаясь наедине с собой, делаюсь тихим, стеснительным человеком. На самом деле я всегда стеснялся пристального внимания к себе, проявления бурных эмоций — как своих, так и чужих. Люди, организующие мои концерты, шутят: „У Леонтьева в райдере три ’Т’: тихо, темно, тепло““, — рассказывал певец.