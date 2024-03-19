Наталия Орейро тайно приехала в Москву

По данным канала, сначала Орейро приехала из Уругвая в Санкт-Петербург, где она снималась в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу». Затем оттуда на поезде «Сапсан» она отправилась Москву. При этом данная поездка тщательно скрывалась, актриса прибыла в столицу, замотавшись в шарф и шла в окружении охранников. Сразу после выхода из вокзала она села в Mercedes и уехала.