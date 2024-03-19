ВИДЕО | Двойник вместо принцессы? Новое видео с улыбающейся Кейт Миддлтон вызвало у фанатов подозрения

В понедельник, 18 марта, в Сети появились новости о том, что Кейт Миддлтон впервые увидели в компании мужа принца Уильяма после операции. Сообщается, что пара решила провести время с пользой и отправилась на шоппинг.

Конечно, далеко не все поверили очевидцам на слово, так что в изданиях стали появляться фото и видео пары. Но и с такими вещественными доказательствами все не прошло гладко. Счастливая принцесса, которая с улыбкой выходит из магазина, показалась читателям слишком стройной, да и лицо было вроде похожим, а вроде и нет.

В Сети стали распространяться версии про двойника, которого королевская семья выпустила „прогуляться“ в компании принца Уильяма, чтобы общественность не задавала вопросов. Были и другие теории: кто-то заявил, что никакой полостной операции на живот не было, а была… пластика. И это объясняет долгий период восстановления, а также скрытность Кейт Миддлтон.

Смущает и тот факт, что принцесса не выходит на связь с многочисленными обожателями, хотя уже вовсю носит тяжелые пакеты из супермаркета и выглядит вполне здоровой. Из-за этого теорий с каждым днем становится все больше: и измены Уильяма, из-за которых у Кейт Миддлтон случился нервный срыв, и кома принцессы, и ее побег с другим мужчиной. А фейковые новости о смерти Карла III спокойствия не добавляют, потому что явно дают понять: во дворце что-то не так.