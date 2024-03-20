Борис Гребенщиков о своих слушателях: „Как будто эти – эти, а эти – не эти. Нет, эти – все эти“

Борис Гребенщиков ответил, что ничем: „Это все те же люди, которые просто раньше слушали песни где-нибудь в Казани или в Самаре, или где-то ещё, а теперь они переехали. Три года назад нас слушали в России, теперь те же люди нас слушают, не знаю, в Кёльне или в Париже, или в Лондоне. Артём Троицкий вне зависимости от того, где бы он ни жил, он все равно Артём Троицкий.

Я выхожу в какой-то зал и пою, и думать о том, кто эти люди, которые пришли, или где находится этот зал, мягко говоря, я не имею даже права. Я пою для людей. Точка. Дальше начинаются уже политические разногласия, как будто эти – эти, а эти – не эти. Нет, эти – все эти. Если человек пришёл ко мне на концерт, значит, он – уже он, я буду петь для него“.