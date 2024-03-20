Актер Август Диль, сыгравший Воланда в „Мастере и Маргарите“, дал первое интервью после выхода фильма

В этом году в российский прокат вышел фильм „Мастер и Маргарита“ c немецким актером Августом Дилем — фильм был снят еще до начала вторжения в Украину. Немецкий актер сыграл роль Воланда, дьявола, оказавшегося в Москве в раннее советское время. Фильм был лидером проката в России. Что вызвало возмущение у российских пропагандистов — сама лента заканчивается сожженной Москвой, а режиссер фильма Михаил Локшин выступал против войны в Украине.

Издание Berliner Zeitung поговорило с актером Августом Дилем об этом фильме — это первое интервью актера после выхода „Мастера и Маргариты“. Мы приводим главные цитаты Августа Диля:

▪️Наш фильм — это замечательная, странная смесь блокбастера и артхауса, которой нет в западном кино. Это очень свежо. Мы старались сделать хороший фильм, но нас до сих пор удивляет, что экранизация имеет успех в России.▪️(О требованиях запретить фильм в России) Если критика системы, которой более 100 лет, все еще актуальна, это означает, что система не изменилась. И, возможно, нам хочется, чтобы дьявол снова пришел и все встряхнул, чтобы мы снова смогли найти себя. Все это очень тонко символизирует Булгаков, потому что он, конечно, тоже боялся репрессий и цензуры. Но русские, какими я их знаю, понимают символы лучше, чем многие. Ключевая цитата из книги о том, что рукописи не горят, означает, что интеллектуальная собственность народа, которая так сильна в России, не может быть уничтожена.

▪️Истоки (войны) никогда не могут лежать в литературе. Литература лишь отражает мир. Это понятно, если украинцы, как жертвы в этой войне, сразу отвергают все российское. Но я считаю это катастрофой … Искусство не имеет границ и национальностей, и в этом его прелесть.

▪️Это трагедия для России — но так бывало каждый раз в прошлом. Всякий раз, когда страна становится тоталитарной и жестокой, она высыхает в культурном смысле. И всем великим художникам и композиторам тогда приходится работать с символами или скрытно, как Булгакову во времена Сталина.