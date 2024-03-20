Актер Август Диль, сыгравший Воланда в „Мастере и Маргарите“, дал первое интервью после выхода фильма(5)
Немецкий актер, сыгравший дьявола в российской киноленте, дал первое интервью изданию Berliner Zeitung об отношениях России и Германии, своей роли в фильме „Мастер и Маргарита“ и религиозном отношении к российской власти.
В этом году в российский прокат вышел фильм „Мастер и Маргарита“ c немецким актером Августом Дилем — фильм был снят еще до начала вторжения в Украину. Немецкий актер сыграл роль Воланда, дьявола, оказавшегося в Москве в раннее советское время. Фильм был лидером проката в России. Что вызвало возмущение у российских пропагандистов — сама лента заканчивается сожженной Москвой, а режиссер фильма Михаил Локшин выступал против войны в Украине.
Издание Berliner Zeitung поговорило с актером Августом Дилем об этом фильме — это первое интервью актера после выхода „Мастера и Маргариты“. Мы приводим главные цитаты Августа Диля:
▪️Наш фильм — это замечательная, странная смесь блокбастера и артхауса, которой нет в западном кино. Это очень свежо. Мы старались сделать хороший фильм, но нас до сих пор удивляет, что экранизация имеет успех в России.▪️(О требованиях запретить фильм в России) Если критика системы, которой более 100 лет, все еще актуальна, это означает, что система не изменилась. И, возможно, нам хочется, чтобы дьявол снова пришел и все встряхнул, чтобы мы снова смогли найти себя. Все это очень тонко символизирует Булгаков, потому что он, конечно, тоже боялся репрессий и цензуры. Но русские, какими я их знаю, понимают символы лучше, чем многие. Ключевая цитата из книги о том, что рукописи не горят, означает, что интеллектуальная собственность народа, которая так сильна в России, не может быть уничтожена.
▪️Истоки (войны) никогда не могут лежать в литературе. Литература лишь отражает мир. Это понятно, если украинцы, как жертвы в этой войне, сразу отвергают все российское. Но я считаю это катастрофой … Искусство не имеет границ и национальностей, и в этом его прелесть.
▪️Это трагедия для России — но так бывало каждый раз в прошлом. Всякий раз, когда страна становится тоталитарной и жестокой, она высыхает в культурном смысле. И всем великим художникам и композиторам тогда приходится работать с символами или скрытно, как Булгакову во времена Сталина.
▪️В своей жизни я встречал много русских, и у меня сложилось впечатление, что они полюбили Германию и немецкую культуру. И что они, пожалуй, те люди, которые лучше всех понимают немцев … И тот факт, что два народа теперь снова видят друг в друге угрозу, также является трагедией.
▪️Все заживает быстрее, чем мы думаем. Никогда бы не подумал, что немецко-российская дружба будет так сильно процветать, несмотря на Вторую мировую войну. С падением стены люди снова заговорили о России в положительном смысле, и даже в 2018 году на Чемпионате мира по футболу многие немцы положительно отзывались о России.
▪️(О демократии в России) Кроме того, конечно, существует еще и прочно укоренившаяся православная религиозность, особенно среди сельского населения, в духе: „А что, если со мной случится что-то плохое?“ … Правительство может сделать невероятно многое с подобным, потому что, согласно этой логике, всё, что исходит от правительства, является волей Бога. И это невероятно.
▪️(О работе российских художников в России) Что такое добро и что такое зло, в конечном итоге решают не публичные ожидания, а каждый человек со своей совестью. Как долго вы сможете продолжать работать в системе, не предавая себя? Я считаю, что худшие вещи, которые люди делают друг другу, делаются не намеренно, а из удобства … Если кто-то высказывается в поддержку этой войны, то можно говорить о прекращении отношений. Но пока кто-то дирижирует или просто занимается искусством, он, вероятно, никому не причиняет вреда.
▪️(О правом экстремизме). Укрепление демократии может помочь. Я считаю, что демократия – это не система, созданная для нас, а система, которую нам приходится переделывать каждый день.