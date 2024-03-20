ФОТО | „Я влюбилась в эту квартиру, когда увидела оранжевый диван и красочную картину на стене“. Впервые живет одна - загляните в гости к Алике Миловой!(9)
Певица родом из Нарвы Алика Милова недавно впервые начала жить одна - девушка переехала в Таллинн, в модную квартиру в районе Каларанна. Здесь ей удобно отдыхать после выступлений, а если захочется повеселиться, то все столичные развлечения в центре города находятся на расстоянии вытянутой руки. Журнал Kroonika побывал у певицы дома - смотрите, как она живет!
У победительницы передачи „Эстония ищет суперзвезду“ и участницы „Евровидения“ Алики Милова (21) одна песня называется „Этой Алике просто везет“. Однако в реальной жизни у Алики хватает таланта и желания заниматься работой мечты и жить точно так, как она хочет. Февраль был для нее удачным – она получила пять музыкальных наград на церемонии вручения премии EMA и нашла дом, где их можно с гордостью расставить.