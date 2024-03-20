ФОТО | „Я влюбилась в эту квартиру, когда увидела оранжевый диван и красочную картину на стене“. Впервые живет одна - загляните в гости к Алике Миловой!

У победительницы передачи „Эстония ищет суперзвезду“ и участницы „Евровидения“ Алики Милова (21) одна песня называется „Этой Алике просто везет“. Однако в реальной жизни у Алики хватает таланта и желания заниматься работой мечты и жить точно так, как она хочет. Февраль был для нее удачным – она получила пять музыкальных наград на церемонии вручения премии EMA и нашла дом, где их можно с гордостью расставить.

„В начале года я была с друзьями на Бали. Вместе с ними я начала просматривать объявления о недвижимости и быстро нашла идеальную квартиру“, - рассказывает певица. Она вздыхает: „Ах, эти окна, как на Манхэттене! Мне также понравилось, что квартира не в бежевых тонах, как многие другие съемные квартиры, которые все обставлены одинаково. Я сразу же влюбилась в эту квартиру, когда увидела оранжевый диван и красочную картину на стене“.