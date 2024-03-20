20.03.2024, 10:04
ВИДЕО | Звезда „Слово пацана“ Никита Кологривый разгромил ресторан и покусал официантку
ФОТО: @n.kologrivyy
Восходящая звезда российского кино завершил поездку в столицу Сибири расслабляющим ужином в местном заведении, но перестарался со снятием стресса алкоголем, пишет Telegram-канал 112.
Спустя пару часов застолья, он улёгся на колени к офицантке и стал предлагать ей разное неприличное. Получив отказ, актёр укусил её за ногу, схватил и стал лапать. Потом начал крушить всё вокруг, бросаться на сотрудников ресторана, даже пытался нескольких забодать.
Буйного лицедея выперли из заведения и он пропал. Ни извинения, ни возмещения ущерба ресторан не дождался. Руководители написали заявление в полицию.
Пьянка звезды – причина беды.