ВИДЕО | Звезда „Слово пацана“ Никита Кологривый разгромил ресторан и покусал официантку

Спустя пару часов застолья, он улёгся на колени к офицантке и стал предлагать ей разное неприличное. Получив отказ, актёр укусил её за ногу, схватил и стал лапать. Потом начал крушить всё вокруг, бросаться на сотрудников ресторана, даже пытался нескольких забодать.