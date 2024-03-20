Cочетание старинных мелодий и хип-хопа. Этно-музыканты и рэперы зажгут пламя любви

„Идея применить такое сочетание принадлежит меццо-сопрано Кадри Тегельманн. Она живет в Нидерландах и ранее ей уже доводилось перескакивать из одного музыкального жанра в другой“, – вспоминает рэпер Генка, он же Хенри Кырвитс. Музыкант сразу же ухватился за эту идею, концепция казалась захватывающей и обещала открыть новые способы самовыражения.

Идею сочла привлекательной и клавесинистка Саале Фишер. „Иногда здорово выйти из зоны комфорта и заняться чем-то совершенно другим“, – добавила Фишер.

В программу вошли как барочные композиции, так и собственные сочинения рэпера Генки, а также мадригалы эпохи Возрождения. Для всех произведений Генка написал современные тексты. Старинная музыка и хип-хоп прозвучат в захватывающем сочетании.

Помимо Генки и Кадри Тегельманн, на сцену выйдут диджей Пауль Оя, ансамбль Floridante в составе Пауля Даниэля (гитара), Виллу Вихермяэ (виола да гамба) и Саале Фишер (клавесин), а также вокальный коллектив Floridante под руководством Лодевийка ван дер Рэя.

Цикл из трех концертов стартует сегодня в Пярну, продолжится в четверг в столичном концертном зале „Эстония“ и завершится в пятницу в тартуском зале „Ванемуйне“.