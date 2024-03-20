Батина энергия и чистый мемный контент: единственный политик в Instagram, на которого стоит подписаться - Юри Ратас

Народ, мне есть что вам сказать! @ratasjuri - единственный эстонский политик в Instagram, на которого стоит подписаться. Ну окей, @hendrik.terras тоже умеет пользоваться соцсетями, но делает это продуманно и сбалансированно, как и следует человеку, принадлежащему к интернет-поколению. А вот хаотичная батина энергия Ратаса - совсем другое дело! Мужик постоянно вырабатывает чистый мемный контент, будь то нашумевшие селфи в солнечных очках или же коры с очень большим и очень милым псом Брауни. Ратас предлагает как раз то, чего люди ждут от соцсетей - развлечение.