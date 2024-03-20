Шоубиз
20.03.2024, 17:02

Батина энергия и чистый мемный контент: единственный политик в Instagram, на которого стоит подписаться - Юри Ратас

 
Anne Vetik
anne.vetik@ekspress.ee
Ратас понимает - общение в стиле „новой искренности“ ему подходит.
Ратас понимает - общение в стиле „новой искренности“ ему подходит.
ФОТО: Karl Erik Leik | Kuvatõmmised

Единственный эстонский политик, который чувствует себя в социальных сетях как рыба в воде, - это Юри Ратас, считает Анне Ветик.

Народ, мне есть что вам сказать! @ratasjuri - единственный эстонский политик в Instagram, на которого стоит подписаться. Ну окей, @hendrik.terras тоже умеет пользоваться соцсетями, но делает это продуманно и сбалансированно, как и следует человеку, принадлежащему к интернет-поколению. А вот хаотичная батина энергия Ратаса - совсем другое дело! Мужик постоянно вырабатывает чистый мемный контент, будь то нашумевшие селфи в солнечных очках или же коры с очень большим и очень милым псом Брауни. Ратас предлагает как раз то, чего люди ждут от соцсетей - развлечение.

„Пора доставать солнечные очки, ведь весна уже ворвалась в дом!“, „Чтобы сделать жизнь слаще, сегодня надо съесть один вастлакуккель со взбитыми сливками... или два!“, „Рабочая неделя подошла к концу, и пришло время позволить себе немного отдыха!“, „Брауни стремительно растет! 🐾😊“. Язык Ратаса в подписях к его фото в Instagram легко понять, а тщательно подобранные эмодзи помогают подчеркнуть смысл.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии