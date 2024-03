В Таиланде тысячи питонов убили молотком ради сумок, ремней и обуви Gucci

Движение PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) опубликовало расследование о фермах питонов в Таиланде, которые поставляют натуральную кожу для бренда Gucci. Зоозащитники выяснили, что змей убивают там молотками, насаживают на крюки и заживо сдирают с них кожу. Она используется для изготовления сумок, обуви и ремней. Питоны — как правило, спокойные животные, которых можно взять на руки. Эти черты их характера намеренно эксплуатируют на ферма, пишет Bild.