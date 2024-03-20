В Таиланде тысячи питонов убили молотком ради сумок, ремней и обуви Gucci

Как рассказал активист PETA телеканалу CBS News, на тайских фермах тела живых питонов наполняют водой, чтобы расширить их и облегчить сдирание кожи. Некоторые змеи при этом всё ещё движутся. Этот процесс может занимать часы или дни. На каждой ферме обитают до 15 000 змей, ежедневно убивают от 20 до 30 из них. PETA опубликовало счёт-фактуру (на фото) об убийстве 1351 питона общей длиной 4431 метр. За них заплатили 97 179 евро. А одна сумка Jackie Notte Python Mini Bag (на фото) стоит 5300 долларов.