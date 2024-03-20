В Таиланде тысячи питонов убили молотком ради сумок, ремней и обуви Gucci(7)
Движение PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) опубликовало расследование о фермах питонов в Таиланде, которые поставляют натуральную кожу для бренда Gucci. Зоозащитники выяснили, что змей убивают там молотками, насаживают на крюки и заживо сдирают с них кожу. Она используется для изготовления сумок, обуви и ремней. Питоны — как правило, спокойные животные, которых можно взять на руки. Эти черты их характера намеренно эксплуатируют на ферма, пишет Bild.
Как рассказал активист PETA телеканалу CBS News, на тайских фермах тела живых питонов наполняют водой, чтобы расширить их и облегчить сдирание кожи. Некоторые змеи при этом всё ещё движутся. Этот процесс может занимать часы или дни. На каждой ферме обитают до 15 000 змей, ежедневно убивают от 20 до 30 из них. PETA опубликовало счёт-фактуру (на фото) об убийстве 1351 питона общей длиной 4431 метр. За них заплатили 97 179 евро. А одна сумка Jackie Notte Python Mini Bag (на фото) стоит 5300 долларов.