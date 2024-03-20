От чего в 52 года скончался Василий Уткин: причина смерти

Сообщается, что Уткин умер из-за тромбоэмболии легочной артерии, у него оторвался тромб. Врачи боролись за жизнь журналиста, но все безуспешно. Известно, что он страдал из-за серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы.

Медики настаивали на том, чтобы комментатор взялся за свое здоровье и сбросил вес, который достиг 200 килограммов.

Несколько месяцев назад отмечалось, что у Василия диагностировали атеросклероз. Уткин опровергал эти слухи. „Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу“, — обращался он в социальных сетях.

Пресса выяснила, что после дня рождения Василий усердно худел. Три дня назад ведущий чувствовал себя хорошо, никто и не предполагал, что его состояние резко ухудшится, и он окажется в больнице. Мама журналиста узнала о трагедии из СМИ.

Осенью прошлого года спортивные фанаты всерьез обеспокоились, увидев резко изменившегося комментатора на матче в Волгограде. Люди вспоминали, что несколько лет назад Уткин сделал резекцию желудка и сбросил 90 килограммов, но удержать результат ему не удалось.

Пользователи осуждали Василия за лишний вес, были и те, кто жалел его. Комментарии о коллеге злили Дмитрия Губерниева, и он заступился за него. „Вася здоровый, а вы все больные“, — выпалил он.